Verbio Aktie unter Verkaufsdruck - 16.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von -3,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,39 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Obwohl die Verbio Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +51,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +7,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +87,18 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,00 % 1 Monat +14,80 % 3 Monate +51,83 % 1 Jahr +335,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 16.04.2026, 09:50 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio vor allem in Bezug auf Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales. Kernpunkte sind ein neues Kursziel um 50 Euro, MWB-Updates zu weiteren Zielmarken sowie eine EBITDA-Prognose von ca. 100–140 Mio. Euro. Zudem wird eine Faustregel diskutiert, wonach 1 Euro THG-Preissteigerung rund 1 Mio. EBITDA bedeuten könnte. Makrofaktoren wie Düngepreise und Ernteentwicklung werden als potenzielle Treiber genannt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.