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    SUESS MicroTec Aktie überzeugt mit Kursplus - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +3,29 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie überzeugt mit Kursplus - 16.04.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Die SUESS MicroTec Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,29 % auf 64,40 zulegen. Das sind +2,05  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +5,41 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,40, mit einem Plus von +3,29 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +27,28 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +14,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +65,77 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,78 %
    1 Monat +8,08 %
    3 Monate +27,28 %
    1 Jahr +104,57 %
    Stand: 16.04.2026, 09:50 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,33 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,96 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,08 %.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +2,33 %
    +15,04 %
    +8,33 %
    +27,58 %
    +105,05 %
    +154,99 %
    +117,36 %
    +576,68 %
    +160,93 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



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