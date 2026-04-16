MLP Aktie heute im Plus - 16.04.2026

Die MLP Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,79 % auf 7,7300€ zulegen. Das sind +0,2100 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MLP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,7300€, mit einem Plus von +2,79 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei MLP einen Gewinn von +6,76 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MLP +14,33 % gewonnen.

MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,34 % 1 Monat +10,64 % 3 Monate +6,76 % 1 Jahr -1,83 %

Informationen zur MLP Aktie

Stand: 16.04.2026, 09:50 Uhr

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 845,16 Mio. € wert.

Original-Research: MLP SE - from NuWays AG 16.04.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does …

External research underpins MLP’s structural growth case, as advice demand remains resilient. Altersvorsorgedepot could provide a further medium-term tailwind. BUY.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Allianz, Swiss Life Holding und Co.

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. Swiss Life Holding notiert im Plus, mit +0,22 %. Zurich Insurance Group notiert im Minus, mit -0,30 %. OVB Holding verliert -0,93 % HYPOPORT notiert im Plus, mit +1,67 %.

MLP Aktie jetzt kaufen?

Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.