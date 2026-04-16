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    Gerresheimer Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher um +19,01 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.04.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Gerresheimer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Die Gerresheimer Aktie konnte bisher um +19,01 % auf 21,220 zulegen. Das sind +3,390  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +1,65 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,220, mit einem Plus von +19,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Gerresheimer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,08 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um +20,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -30,07 %.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,41 %
    1 Monat +10,83 %
    3 Monate -26,08 %
    1 Jahr -62,14 %
    Stand: 16.04.2026, 09:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Gerresheimer-Diskussion: Ad-hoc-News zum Transformationsprogramm, Kosteneinsparungen und Centor-Deal; Debatten, ob StaRUG/Insolvenz vermieden wird, sowie Bankenverhandlungen und Verschuldung. Zudem wird die Auftragslage, Kapazitäten und das Kerngeschäft als Fundament bewertet. Kursentwicklung, Bewertungs- und Zukunftsaussichten werden unter dem Blick auf potenzielle Trendwende diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +16,10 %
    +20,98 %
    +10,83 %
    -26,08 %
    -62,14 %
    -79,21 %
    -78,19 %
    -71,45 %
    -52,95 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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