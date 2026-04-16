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    Eutelsat Communications Aktie weiter aufwärts - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um +5,39 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications Aktie weiter aufwärts - 16.04.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Wie hat sich die Eutelsat Communications-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Eutelsat Communications. Sie steigt um +5,39 % auf 2,6190. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +3,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,6190. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Eutelsat Communications Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +7,28 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Plus von +46,24 %.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,85 %
    1 Monat +35,03 %
    3 Monate +7,28 %
    1 Jahr -41,85 %
    Stand: 16.04.2026, 09:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kurswirkung jüngster LEO‑Erfolge und Verträge (ESA/ClearBlue), mögliche Indien‑Zulassung als Umsatztreiber (Ziel 1,5–1,7 Mrd. € für 2028/29), starke Nachfragesignale und gehostete Nutzlasten, positive Kursreaktion (+4,6%), berichtetes LEO‑Wachstum (~+60%), zentrale Rolle bei IRIS², Start‑Diversifizierung; charttechnisch gilt 2,15 € als Support, bullisches Potenzial über 3 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,09 Mrd. € wert.

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    +4,35 %
    +13,85 %
    +35,03 %
    +7,28 %
    -41,85 %
    -59,76 %
    -75,76 %
    -90,97 %
    -78,01 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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