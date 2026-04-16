Eutelsat Communications Aktie weiter aufwärts - 16.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Eutelsat Communications. Sie steigt um +5,39 % auf 2,6190€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +3,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,6190€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Eutelsat Communications Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +7,28 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Plus von +46,24 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,85 % 1 Monat +35,03 % 3 Monate +7,28 % 1 Jahr -41,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 16.04.2026, 09:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kurswirkung jüngster LEO‑Erfolge und Verträge (ESA/ClearBlue), mögliche Indien‑Zulassung als Umsatztreiber (Ziel 1,5–1,7 Mrd. € für 2028/29), starke Nachfragesignale und gehostete Nutzlasten, positive Kursreaktion (+4,6%), berichtetes LEO‑Wachstum (~+60%), zentrale Rolle bei IRIS², Start‑Diversifizierung; charttechnisch gilt 2,15 € als Support, bullisches Potenzial über 3 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,09 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.