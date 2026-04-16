DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal

Die Analysten von Jefferies sprachen von einem soliden Jahresstart. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal habe sich am oberen Ende der Ziele für das Gesamtjahr bewegt.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien von DocMorris haben im frühen Handel am Donnerstag zugelegt. Zuletzt lag der Titel mit 3,7 Prozent im Plus. Seit den Jahrestiefs im März hat die Aktie rund 40 Prozent gewonnen. Redcare Pharmacy kletterten im Sog von DocMorris um 4,2 Prozent.

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Bei Online-Rezepten seien merkliche Fortschritte erzielt worden. Spätesten im vierten Quartal sollte es gelingen, beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Damit würde das Hauptanliegen der Aktionäre erfüllt./mf/nas

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,38 % und einem Kurs von 6,558 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +22,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,91 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 974,18 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +160,63 %/+212,76 % bedeutet.



