Börsenstart Europa - 16.04. - CAC 40 stark +0,69 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.986,66 PKT und steigt um +0,40 %. Top-Werte: AUMOVIO +5,06 %, Redcare Pharmacy +4,34 %, Wacker Chemie +3,93 % Flop-Werte: AIXTRON -3,02 %, freenet -2,11 %, Schaeffler -1,81 %

Der DAX steht bei 24.101,74 PKT und gewinnt bisher +0,11 %. Top-Werte: Zalando +1,86 %, Infineon Technologies +1,64 %, Brenntag +1,56 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,56 %, Merck -1,45 %, Daimler Truck Holding -1,20 %

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:17) bei 3.603,98 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Nemetschek +3,27 %, SUESS MicroTec +2,77 %, Evotec +2,17 %

Flop-Werte: AIXTRON -3,02 %, freenet -2,11 %, Deutsche Telekom -1,56 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.962,88 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,76 %, TotalEnergies +2,65 %, Infineon Technologies +1,64 %

Flop-Werte: ING Group -2,27 %, Nordea Bank Abp -1,69 %, Deutsche Telekom -1,56 %

Der ATX steht bei 5.911,40 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,79 %, Raiffeisen Bank International +1,37 %, PORR +1,08 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,22 %, UNIQA Insurance Group -0,65 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,59 %

Der SMI steht bei 13.218,26 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: Logitech International +1,28 %, Partners Group Holding +0,87 %, UBS Group +0,65 %

Flop-Werte: Swisscom -0,91 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,72 %, Novartis -0,43 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.312,53 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: TotalEnergies +2,65 %, Bouygues +2,01 %, Dassault Systemes +1,82 %

Flop-Werte: Kering -1,26 %, Hermes International -0,67 %, ORANGE -0,66 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.118,23 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,21 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,32 %, Securitas Shs(B) +0,71 %

Flop-Werte: Telia Company -3,11 %, Tele2 (B) -2,91 %, Swedbank Shs(A) -1,97 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.750,00 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,94 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,49 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,16 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %, Public Power -0,30 %, Coca-Cola HBC -0,15 %