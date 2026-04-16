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    AKTIE IM FOKUS

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    Heidelberger Druck konsolidiert Rally - Ergebnis unter Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien konsolidieren nach Rally um Drohnenfantasie
    • Bericht zeigt verfehlte Marge 6,6 statt 7,1
    • Rüstungsfantasie durch JV mit US-Partner Onberg
    AKTIE IM FOKUS - Heidelberger Druck konsolidiert Rally - Ergebnis unter Prognose
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberger Druck konsolidieren am Donnerstag weiter ihre jüngste Kursrally wegen Fantasie für ein neues Geschäftsfeld im Bereich der Drohnenabwehr. Am Vortag hatte schon knapp über der 2-Euro-Marke eine Korrekturbewegung eingesetzt, die am Donnerstag mit einem Minus von 8,2 Prozent auf 1,61 Euro weiter ging. Das Unternehmen trübte das Bild mit einer verfehlten Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr.

    In dem Geschäftsjahr, das am 31. März beendet wurde, konnte Heidelberger Druck das Ziel nicht erreichen, die bereinigte Marge auf 7,1 Prozent zu verbessern. Den am Donnerstagabend vorgelegten Eckdaten zufolge wurden nur rund 6,6 Prozent erreicht. Die Margenschwäche ohne nennenswerte Umsatzeinbußen spreche für ein negativeres Preisumfeld, kommentierte am Donnerstag der Warburg-Analyst Stefan Augustin.

    Ein Händler sprach vor dem Hintergrund der jüngsten Kursentwicklung von Nachrichten, die nicht gerade neues Vertrauen in die Aktie bringen. Diese war in den vergangenen Tagen zu einem Objekt der Spekulanten geworden. Am Dienstag hatte eine Rally begonnen, die am Vortag zum Handelsauftakt nach einem mehr als 50-prozentigen Spitzenplus bei 2,05 Euro ihren Zenit erreicht hatte.

    Die erstmals im März aufgeflammte Rüstungsfantasie war zuletzt bei Heidelberger Druck wieder aufgewärmt worden, weil ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Partner Onberg Autonomous Systems den Betrieb aufnahm. Am Markt hieß es, dass die Rally auch dadurch verstärkt wurde, dass Leerverkäufer dazu gezwungen wurden, ihre Wetten auf fallende Kurse aufzulösen./tih/nas/stk

    Heidelberger Druckmaschinen

    -5,74 %
    +20,41 %
    +29,95 %
    -14,66 %
    +58,46 %
    +2,16 %
    +33,41 %
    -9,84 %
    -95,94 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 1,623 auf Tradegate (16. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +20,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 496,00 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,5000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -38,54 %/+22,93 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie nach starkem After‑Hours-Anstieg und teilweiser Korrektur; diskutiert werden hohe Umsätze (Tradegate ~9 Mio, Xetra ~1,6 Mio), mögliches Short‑Covering und Risiken des nachbörslichen Handels, ein weiterhin günstiges KGV trotz Rüstungsengagement, geringe Marktbreite und Hoffnungen/Prognosen Richtung 3–4 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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