Shipsy wird als Nischenanbieter im Gartner Magic Quadrant für 2026 benannt und in den kritischen Fähigkeiten für Transportmanagementsysteme anerkannt

Im Gegensatz zu herkömmlichen TMS-Plattformen, die Daten aufbereiten, aber die Ausführung menschlichen Teams überlassen, ist Shipsy als ein KI-natives System von Maßnahmen konzipiert, das Ausnahmen erkennen, korrigierende Workflows auslösen und innerhalb einer einzigen Plattform über Planung, Versand, Kundenerfahrung und Frachtabwicklung hinweg ausführen kann.

AMSTERDAM, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Shipsy, ein führender Anbieter von End-to-End KI-nativen Lösungen für die Logistik, gab heute seine Anerkennung als Nischenplayer im 2026 Gartner Magic Quadrant für Transportmanagementsysteme (TMS) bekannt, und zwar im dritten Jahr in Folge.

Wir glauben, dass dieser Ansatz, KI tief in Workflows einzubetten und Ergebnisse zu erzielen im gesamten Unternehmen dazu beigetragen hat, dass Shipsy schneller als andere Anbieter gewachsen ist und sowohl den durchschnittlichen Vertragswert als auch den ARR in den letzten drei Jahren steigern konnte. Heute zählt Shipsy 9 Fortune 500 Unternehmen zu seinen Kunden, sowie 18 führende Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel und eCommerce, Lebensmittel und Getränke und andere.

Die wachsende Präsenz von Shipsy in Europa mit lokalen Teams hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen seine Beziehungen zu Unternehmenskunden vertiefen und ein engeres, lokalisiertes, ergebnisorientiertes Engagementmodell anbieten kann.

„In der Logistik gibt es seit langem Systeme, die einem im Nachhinein zeigen, was schief gelaufen ist. Wir bauen die Schicht auf, die den Kreislauf schließt: wo KI die Ausnahme erkennt, die Koordination zwischen Spediteuren, Fahrern und Kunden übernimmt und das Problem löst, während Menschen die Grenzfälle regeln, die ein Urteil erfordern. Die Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant im dritten Jahr in Folge spiegelt für uns das Vertrauen der Unternehmen wider, die diesen Schritt mit uns gegangen sind", sagt Soham Chokshi, Mitbegründer und CEO von Shipsy.

Shipsy hat kürzlich AgentFleet auf den Markt gebracht, eine KI-native digitale Belegschaft mit speziell entwickelten Agenten - darunter Clara für das Management von Kundenausnahmen, Nexa für die autonome Frachtabwicklung, Astra für ein verbessertes Fahrerlebnis und Vera für die Beilegung von Streitigkeiten -, die kontinuierlich beobachten, entscheiden und handeln, um einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen und Korrekturmaßnahmen systemübergreifend auszuführen, wodurch der manuelle Koordinationsaufwand für Logistikteams in Unternehmen reduziert wird.