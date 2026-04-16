RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Outperform" belassen. Die Markterwartungen dürften nach dem Zwischenbericht des Billigfliegers weiter sinken, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Die Bewertung der Aktien liege aber unterhalb der Tiefpunkte der Vergangenheit./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 4,37EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,4
Kursziel alt: 4,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,4
Kursziel alt: 4,4
Währung: GBP
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