RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Outperform" belassen. Die Markterwartungen dürften nach dem Zwischenbericht des Billigfliegers weiter sinken, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Die Bewertung der Aktien liege aber unterhalb der Tiefpunkte der Vergangenheit./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 4,37EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,4

Kursziel alt: 4,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

