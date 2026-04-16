JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Underweight" belassen. Die Markterwartungen für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2026 dürften nach der Warnung möglicherweise um bis zu 70 Prozent sinken, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. Er erinnerte aber an die momentan hohe Volatilität im Konsens angesichts des Nahost-Kriegs./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 4,37EUR auf Tradegate (16. April 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,5

Kursziel alt: 3,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

