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    POB AG übertrifft 2025-Umsatzerwartung & erreicht Ergebnisprognose

    2025 markiert für die POB AG ein Jahr des klaren Aufschwungs: Umsatzsprung, EBITDA‑Turnaround und strategischer Konzernumbau legen das Fundament für weiteres Wachstum.

    POB AG übertrifft 2025-Umsatzerwartung & erreicht Ergebnisprognose
    Foto: adobe.stock.com
    • Konsolidierter Umsatz 2025: 10,6 Mio. € (+15,2 % gegenüber 2024) – damit wurde die Umsatzprognose von 9,0–9,5 Mio. € klar übertroffen.
    • Bereinigtes EBITDA 2025: +0,4 Mio. € (Turnaround); nicht bereinigtes EBITDA -0,7 Mio. € wegen einmaliger Aufwendungen aus Konzernumbau, Kapitalerhöhung und periodenfremden Kosten.
    • Die 2025‑EBITDA‑Zahl liegt am unteren Rand der ursprünglichen Prognose (0,4–0,7 Mio. € ohne Einmaleffekte).
    • Prognose 2026: erwarteter Umsatz 10,3–10,8 Mio. € und EBITDA 0,3–0,6 Mio. € (aktuell ohne Berücksichtigung möglicher M&A‑Aktivitäten).
    • Operative Fortschritte in den Tochtergesellschaften: Digital Services (Performance One GmbH) steigert Umsatz und Profitabilität (Zero‑Silo, KI), Digital Health (E‑Health Evolutions) bringt ZPP‑zertifizierte Mental‑Health‑App „harmony“ mit ersten Krankenkassen‑Partnern in den Markt, BrainNova gewinnt Kundenprojekte und erweitert das Produkt „IR‑Social Scan“ um LLM‑Funktionen.
    • Kapitalerhöhung von 0,6 Mio. € erfolgreich platziert; Konzernumbau weitgehend abgeschlossen; Umfirmierung zur POB AG und neue Holding‑Struktur sollen Transparenz, strategische Flexibilität und mögliche Exits erleichtern.






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