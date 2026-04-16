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    Dierig Holding: Immobilienerfolg kompensiert Textil-Problem & zahlt Dividende

    Zwischen Wachstumsschub im Immobilienbereich und Gegenwind im Textilgeschäft: 2025 war für den Dierig-Konzern ein Jahr der Gegensätze mit wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft.

    Dierig Holding: Immobilienerfolg kompensiert Textil-Problem & zahlt Dividende
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Dierig-Konzern erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 46,4 Mio. Euro, was einen Rückgang um 7,6 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Das Immobiliensegment konnte 2025 durch Projekte wie das Mühlbach-Quartier und die Nachvermietung in Gersthofen stark wachsen und einen einmaligen Ergebnisbeitrag von 2,4 Mio. Euro erzielen.
    • Das Textilsegment leidet unter Kundeninsolvenzen, Marktveränderungen und Fehlschlägen bei der Logistik- und Warenwirtschaftseinführung, was zu einem negativen Ergebnis führte.
    • Im Jahr 2025 wurde die Übernahme der N&K Bielefelder Wäsche GmbH abgeschlossen, eine Ladenkette mit fünf Geschäften in Deutschland, die das Wachstum im Textilbereich stärkt.
    • Für 2025 wird eine Dividende von 25 Cent je Aktie vorgeschlagen, was dem Vorjahr entspricht, bei einem Ergebnis vor Steuern von 3,4 Mio. Euro, das unter dem Vorjahr liegt.
    • Der Ausblick für 2026 ist aufgrund politischer Unsicherheiten und schwacher Konjunktur eingetrübt; der Konzern rechnet mit einem Umsatzrückgang im Textilsegment um bis zu 5 % und einem stabilen Immobiliengeschäft.

    Der Kurs von Dierig Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Dierig Holding

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