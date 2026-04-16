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    Jetzt eskaliert es

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    Japan zahlt Milliarden, Thailand fehlen Öl und Dünger, Pakistan dreht Strom ab

    Japans Regierung startet ein 10-Milliarden-Dollar-Hilfspaket. In Thailand schrumpfen Reserven, Pakistan plant Stromabschaltungen. Der Iran-Krieg trifft Asiens Wirtschaft immer härter.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt eskaliert es - Japan zahlt Milliarden, Thailand fehlen Öl und Dünger, Pakistan dreht Strom ab
    Foto: Teera Noisakran - Sipa USA

    Der Krieg im Nahen Osten setzt immer mehr Staaten in Asien unter Druck. Aktuelle Beispiele aus Japan, Thailand und Pakistan zeigen, wie unterschiedlich Regierungen auf steigende Energiepreise, bedrohte Lieferketten und knapper werdende Reserven reagieren.

    Japan stellt Ländern in Südostasien finanzielle Unterstützung von 10 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um die Folgen der gestiegenen Rohölpreise abzufedern. Premierministerin Sanae Takaichi kündigte das Paket nach einem virtuellen Treffen mit mehreren Regierungschefs der Region an. Tokio verweist dabei auch auf eigene Interessen: Japan ist auf Lieferungen medizinischer Produkte aus anderen asiatischen Staaten angewiesen, darunter Operationshandschuhe und Geräte für Dialysepatienten. Treibstoffengpässe oder unterbrochene Lieferketten würden deshalb auch Japan direkt treffen.

    Mit der neuen Initiative "Power Asia" sollen Notfallfinanzierungen für Rohöl, Treibstoffe und Logistik bereitgestellt, Reserven gestärkt und alternative Energiequellen erschlossen werden. Eigene strategische Ölreserven will Japan nach Regierungsangaben dabei nicht weitergeben. Die Versorgung im Inland sei dank Lagerbeständen und alternativen Bezugsquellen weiterhin gesichert.

    In Thailand verschärft sich die Lage bereits spürbar. Die Regierung bemüht sich um zusätzliche Lieferungen von Öl und Düngemitteln, da die Spannungen rund um die Straße von Hormus die Bestände schrumpfen lassen. Nach offiziellen Angaben reichen die Ölvorräte derzeit etwa drei Monate, Düngemittelreserven rund einen Monat.

    Außenminister Sihasak Phuangketkeow reiste nach Oman, um über Notfalllieferungen zu verhandeln und die sichere Passage thailändischer Schiffe zu erreichen. Gleichzeitig bat Bangkok Russland um langfristige Lieferverträge für Harnstoffdünger. Steigende Kosten gefährden bereits die kommende Hauptanbausaison. Das Kasikorn Research Center warnt, dass höhere Produktionskosten die landwirtschaftliche Erzeugung um 21 Prozent senken und die Einkommen vieler Bauern um 19 Prozent drücken könnten.

    Auch Pakistan greift zu Sofortmaßnahmen. Um stark steigende Stromkosten zu begrenzen, sollen abends für rund zwei Stunden gezielte Stromabschaltungen erfolgen. Besonders zwischen 17 Uhr und 1 Uhr steigt der Verbrauch deutlich. Die Regierung argumentiert, so ließen sich noch stärkere Belastungen für Haushalte vermeiden.

    Die aktuellen Entwicklungen zeigen: Der Konflikt belastet Energieversorgung, Landwirtschaft, Industrie und Verbraucher in vielen Teilen Asiens – und zwingt Regierungen zu schnellen und teils einschneidenden Entscheidungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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