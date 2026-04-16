Kion Group & Siemens: Lieferketten der Zukunft gestalten
Wenn Lager zum digitalen Nervensystem der Lieferkette werden: Siemens und KION bündeln KI, Automatisierung und Simulation, um Logistik neu zu denken.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Siemens und KION gehen eine strategische Partnerschaft ein, um Lieferketten und Warenlager mit KI-, Automatisierungs- und Simulationstechnologien resilienter, flexibler und produktiver zu machen.
- KION wird in Europa erstmals die neue Siemens‑Simulationssoftware Digital Twin Composer einsetzen, die parallele Echtzeit‑Simulationen verschiedener Prozesse ermöglicht.
- Kameras und Sensoren erzeugen umfangreiche Daten, aus denen mittels industrieller KI digitale Zwillinge von Maschinen, Anlagen und kompletten Warenlagern erstellt und Prozesse virtualisiert werden können.
- KION koppelt seine eigene Planungssoftware mit Siemens Teamcenter, sodass Logistiklösungen über den gesamten Lebenszyklus gesteuert, Prozesse schon in der Planungsphase simuliert und Anpassungen virtuell getestet werden können.
- Die Unternehmen haben eine Vereinbarung zum Austausch ausgewählter Industriedaten und KION‑Betriebswissen getroffen, um die Einführung KI‑gestützter Lösungen zu beschleunigen und den Aufbau eines Industrial Foundation Models zu unterstützen.
- Ziel der Zusammenarbeit ist, das Warenlager vom physischen Knotenpunkt zum digitalen Nervenzentrum der Lieferkette zu entwickeln und dadurch Vorhersehbarkeit, Effizienz, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit zu steigern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Kion Group ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Kion Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,00EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.986,99PKT (+0,33 %).
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