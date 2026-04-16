GOLDMAN SACHS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 54,23EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 66,00 € , was eine Steigerung von +21,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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