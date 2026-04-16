GOLDMAN SACHS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 54,23EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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