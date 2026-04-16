Treibstoffkrise: Petronas sichert Treibstoffversorgung bis Juni

Der malaysische Staatsenergiekonzern Petronas erklärte laut einem Bericht von Reuters vom Mittwoch, die Treibstoffversorgung an allen Tankstellen sei bis Ende Juni gesichert. Petronas teilte dies mit, obwohl das Unternehmen seine Lieferkette angesichts der globalen Energiemarktstörungen infolge des Iran-Kriegs weiterhin bearbeite.

Wie das Öl- und Gasunternehmen erklärte, arbeite es aktiv daran, ausreichende Lagerbestände in seinem gesamten Netzwerk sicherzustellen. Berichten zufolge deckt die Einzelhandelssparte Petronas Dagangan rund die Hälfte des malaysischen Kraftstoffbedarfs. Als Reaktion auf den Angebotsdruck hat Malaysia außerdem zugesagt, die Nutzung von Biodiesel auszuweiten. Dies passiert, damit Malaysia seine Wirtschaft vor den Auswirkungen der anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Region schützen kann, berichtete die Nachrichtenagentur.

Globale Treibstoffkrise

Die Philippinen haben offiziell einen nationalen Energie‑Notstand ausgerufen, weil sie etwa 98 Prozent ihres Öls aus dem Nahen Osten importieren. Präsident Bongbong Marcos erklärte, dass bis Ende Juni ausreichend Rohöl‑Vorräte vorhanden seien, um Versorgungslücken zu vermeiden, und ein Krisenausschuss wurde eingerichtet, um Versorgung und Preise zu stabilisieren.

Der australische Bundesstaat Western Australia hat einen strategischen Dieselvorrat von 4 Millionen Litern gesichert, der an einem Hafen gelagert wird, mit der Option, ihn auf bis zu 12 Millionen Liter zu erhöhen. Dieses Öl dient vor allem abgelegenen Bergbau‑ und Landwirtschaftsregionen, um Versorgungssicherheit angesichts globaler Störungen zu erhöhen. Malaysia und Australien haben vereinbart, ihre Energie‑ und Lieferkettenzusammenarbeit zu stärken. In diesem Rahmen will Malaysias Staatskonzern Petronas überschüssigen Treibstoff nach Australien liefern, um dort zusätzlich Versorgungssicherheit zu schaffen – ein direktes Ergebnis der globalen Energiebedrohungslage.

China hat zwar nicht explizit eine offizielle Versorgungsgarantie für Endverbraucher wie Malaysia abgegeben, aber das Land verändert seine Energiestrategie, indem es Importe diversifiziert. Es bezieht mehr Rohöl aus Südamerika und Russland, um Lücken aufgrund gestörter Lieferungen aus dem Nahen Osten zu schließen.

Außerdem prüft die Europäische Union das Wiederaufleben von Energie‑Krisenmaßnahmen, die zuletzt 2022 genutzt wurden (beispielsweise gemeinsame Notfallvorräte und koordinierte Marktinterventionen), um auf mögliche längerfristige Marktverwerfungen zu reagieren.

Die Aktie von Petronas ist am Donnerstag (11:00 Uhr, MESZ) an der Nasdaq 18,69 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 4,70 US-Dollar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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