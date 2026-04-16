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    Hannover Messe

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    TeamViewer zeigt Agentless Access und KI-gestützte Wartung für Industrieanlagen

    Hannover Messe - TeamViewer zeigt Agentless Access und KI-gestützte Wartung für Industrieanlagen
    Foto: Stefan Puchner - dpa
    • Neue Plug-and-Play-Hardware in Kooperation mit Bechtle ermöglicht sicheren und skalierbaren Fernzugriff auf industrielle Systeme und Anlagen
    • Integration von TeamViewers KI–Agent Tia in die Remote-Assistance-Lösung Assist AR für intelligente Unterstützung etwa im technischen Kundenservice

    HANNOVER, Deutschland, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer stellt auf der Hannover Messe zentrale Erweiterungen seiner Industrie-Lösungen Agentless Access und Assist AR vor. Damit stärkt das Unternehmen sein KI-gestütztes Angebot an der Schnittstelle von Operational Technology (OT) und IT. Beide Innovationen adressieren zentrale Herausforderungen in der industriellen digitalen Transformation wie etwa Stillstandszeiten, Cyber-Risiken und zunehmend komplexe Systeme.

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    Gateway für sicheren Fernzugriff in Kooperation mit Bechtle

    Agentless Access von TeamViewer ermöglicht einen direkten, Zero-Trust-basierten Fernzugriff auf OT–Systeme, ohne dass dafür Software auf dem Endgerät installiert werden muss. Der Zugriff erfolgt stattdessen über ein vorgeschaltetes Gateway. Auf der Hannover Messe präsentieren TeamViewer und Bechtle ein entsprechendes Hardware-Gateway, das bereits mit Agentless Access vorkonfiguriert ausgeliefert wird. Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht Unternehmen sicheren und skalierbaren Fernzugriff sowie die Verwaltung industrieller Systeme.

    Ergänzt wird die Bechtle-Partnerschaft durch eine neue Version von Agentless Access mit erweiterter Protokollunterstützung. Dadurch ist ein nahtloser und sicherer Zugriff auch auf ältere Systeme wie Windows XP möglich. IT- und OT-Teams können diese Systeme somit weiterhin isoliert betreuen und dennoch Anwendungsfälle wie Remote–PLC–Programmierung oder Fernzugriff umsetzen.

    Augmented Reality und KI für intelligentere Fehlerbehebung

    Darüber hinaus zeigt TeamViewer eine KI-gestützte Erweiterung seiner Lösung Assist AR. Diese versetzt Serviceteams in die Lage, Expertenwissen zu erfassen, um Probleme anschließend schneller und konsistenter zu beheben. Durch die Kombination von Augmented Reality mit TeamViewers KI–Agent Tia und dessen proprietärem Datenpool erhalten Support-Mitarbeiter während eines Videoanrufs in Echtzeit Hinweise dazu, wie ähnliche Probleme in der Vergangenheit gelöst wurden. So steht Expertenwissen genau dann und dort zur Verfügung, wo es gebraucht wird. Das vereinfacht Supportprozesse und hilft Herstellern dabei, Stillstand, Kosten und operative Risiken zu reduzieren.

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