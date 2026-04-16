GOLDMAN SACHS stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 51 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset stockte am Mittwoch seine Schätzungen für 2026 etwas auf und kappte sie für 2027./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:59 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 47,97EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

