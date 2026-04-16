GOLDMAN SACHS stuft Brenntag auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi nahm am Mittwoch im Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai vor allem währungsbedingte Anpassungen an den Schätzungen vor. Varanasi geht weiter davon aus, dass Chemiehändler vom aktuell schwierigen Umfeld profitieren./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 58,64EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Suhasini Varanasi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Suhasini Varanasi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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