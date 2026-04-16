AUMOVIO - Aktie zieht deutlich an - 16.04.2026

Der Kurs der AUMOVIO Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,60 %.

Die AUMOVIO Aktie notiert aktuell bei 37,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,85 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,73 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUMOVIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,30€, mit einem Plus von +4,85 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um +4,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUMOVIO einen Rückgang von -16,96 %.

Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,38 %.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,90 % 1 Monat -1,67 % 3 Monate -21,60 % 1 Jahr +10,98 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 16.04.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AUMOVIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.