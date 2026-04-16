    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUMOVIO - Aktie zieht deutlich an - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die AUMOVIO Aktie, bisher, um +4,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.

    Besonders beachtet! - AUMOVIO - Aktie zieht deutlich an - 16.04.2026
    Foto: AUMOVIO SE

    AUMOVIO Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Die AUMOVIO Aktie notiert aktuell bei 37,30 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,85 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,73  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUMOVIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,30, mit einem Plus von +4,85 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kurs der AUMOVIO Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,60 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.389,56€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.329,19€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um +4,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUMOVIO einen Rückgang von -16,96 %.

    Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,38 %.

    AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,90 %
    1 Monat -1,67 %
    3 Monate -21,60 %
    1 Jahr +10,98 %
    Stand: 16.04.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur AUMOVIO Aktie

    Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 16.04. - CAC 40 stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AUMOVIO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUMOVIO

    +4,92 %
    +4,90 %
    -0,25 %
    -20,36 %
    -3,29 %
    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AUMOVIO - Aktie zieht deutlich an - 16.04.2026 Am 16.04.2026 ist die AUMOVIO Aktie, bisher, um +4,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     