    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kartellamt

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Rheinische Post' darf westfälische Zeitungen übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme genehmigt, Titel bleiben lokal
    • Rheinische Post strebt Marktführerschaft in NRW an
    • NRW-Minister warnt vor Verlust an Medienvielfalt
    Kartellamt - 'Rheinische Post' darf westfälische Zeitungen übernehmen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme der Westfälische Medien Holding AG ("Westfälische Nachrichten", "Westfalen-Blatt") durch die Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf ist freigegeben. Das Vorhaben sei aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich, da sich die Verbreitungsgebiete der beteiligten Verlage nicht überschneiden würden, sagte der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt laut einer Mitteilung. "Die Unternehmen stehen daher weder auf den Lesenden- noch auf den relevanten Anzeigenmärkten in direktem Wettbewerb."

    Mit dem Kauf will die "Rheinische Post" zur auflagenstärksten Tageszeitungs-Verlagsgruppe im Heimatmarkt Nordrhein-Westfalen aufsteigen. Die beteiligten Unternehmen hatten ihre Pläne Anfang März bekanntgegeben. Demnach erhalten die Düsseldorfer sämtliche Aktien der Westfälischen Medien Holding AG (WMH). Über Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

    Die "Westfälischen Nachrichten" mit Sitz in Münster und das "Westfalen-Blatt" in Bielefeld hatten sich 2019 zusammengeschlossen und ihre Medienaktivitäten im Münsterland und in Ostwestfalen unter dem gemeinsamen Dach der WMH gebündelt. Die WMH gibt auch die "Münstersche Zeitung", das "Westfälische Volksblatt" und die "Allgemeine Zeitung Coesfeld" heraus.

    Wachstumspotenzial im Digitalgeschäft

    Vor allem im Digitalbereich biete der größere Verbund zusätzliche Wachstumspotenziale, hieß es Anfang März in einer gemeinsamen Mitteilung. "Alle hinzukommenden Titel und Angebote werden auch nach dem Wechsel [...] ihre starke lokale Verankerung beibehalten."

    Die Rheinische Post Mediengruppe gehört nach eigenen Angaben zu den auflagenstärksten regionalen Zeitungsverlagen Deutschlands mit derzeit etwa 2.800 Beschäftigten. Sie verlegt in NRW auch den Bonner "General-Anzeiger".

    Zudem ist das Unternehmen mehrheitlich an der Saarbrücker Zeitungsgruppe ("Saarbrücker Zeitung", "Trierischer Volksfreund" und "Pfälzischer Merkur") beteiligt. Der Umsatz der Mediengruppe lag nach Verlagsangaben 2024 bei rund 470 Millionen Euro.

    NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU) hatte nach dem Bekanntwerden der Pläne vor einem Verlust an Medienvielfalt gewarnt. Gewerkschaften mahnten, die Arbeitsplätze in der Region zu erhalten./amr/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kartellamt 'Rheinische Post' darf westfälische Zeitungen übernehmen Die geplante Übernahme der Westfälische Medien Holding AG ("Westfälische Nachrichten", "Westfalen-Blatt") durch die Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf ist freigegeben. Das Vorhaben sei aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich, da sich die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     