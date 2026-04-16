DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet mit soliden Ergebnissen, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 81,94EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 101
Kursziel alt: 101
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 101
Kursziel alt: 101
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