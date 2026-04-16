Hi-View beauftragt APEX Geoscience mit der Erbringung professioneller geologischer Beratungsleistungen in den Konzessionsgebieten von Toodoggone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTC: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass es APEX Geoscience Ltd. („APEX”), ein führendes unabhängiges geologisches Beratungsunternehmen, mit der Leitung und Durchführung eines großen Feldprogramms im Sommer 2026 in seinen Konzessionsgebieten von Toodoggone im nördlichen Zentrum von British Columbia beauftragt hat.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, merkte dazu wie folgt an: „Das Jahr 2026 markiert einen wichtigen Schritt nach vorn für Hi-View, da wir unser Toodoggone-Portfolio weiterentwickeln. APEX verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Region, und wir freuen uns, dass die Firma auch für das diesjährige Programm wieder mit uns zusammenarbeitet. Ihre geologische Expertise und ihre praktischen Kenntnisse der Region machen sie zum richtigen Team, um mit uns diese Projekte voranzutreiben.“

Abbildung 1. Karte der Claims von Hi-View Resources

APEX wird auf Bedarfsbasis unabhängige geologische Beratungs- und technische Dienstleistungen erbringen, um die Explorations- und Evaluierungsaktivitäten von Hi-View zu unterstützen. Der Leistungsumfang kann die Überprüfung und Interpretation geologischer Daten, die Verfassung technischer Berichte und die Beratung zur Unterstützung des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seiner Mineralexplorationsprojekte umfassen, einschließlich solcher Projekte, die sich auf kritische und strategische Mineralien konzentrieren.

Nähere Angaben zum umfassenden Explorationsplan von Hi-View für das Jahr 2026 werden nach Abschluss der Datenzusammenstellung veröffentlicht.

Über Apex Geoscience Ltd.

APEX Geoscience Ltd. (APEX) ist ein Unternehmen im Mitarbeiterbesitz, das 1993 gegründet wurde. Das Unternehmen besteht aus einem Team aus professionellen Geologen, Geophysikern und Ressourcenspezialisten, die über profunde Kenntnisse in allen Phasen der Exploration, Erschließung und Förderung von Mineralprojekten verfügen. APEX bietet ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen, darunter Projektevaluierung, Explorationsplanung, geologische Auswertung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudien und Erstellung von NI 43-101-konformen Fachberichten. APEX hat weltweit über 500 NI 43-101-konforme Fachberichte für Junior- und Mid-Tier Bergbauunternehmen erstellt, wobei der Schwerpunkt auf Edel- und Basismetallen, Industriemineralien und Spezialrohstoffen liegt.