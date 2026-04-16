DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer dürfte ordentlich ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 8,16EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte