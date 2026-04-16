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    Aixtron platziert millionenhohe Wandelschuldverschreibungen - Kursminus

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron erhält 450 Mio Euro durch Wandelanleihen
    • Wandelbar zu Aktien und 7,9 Prozent Grundkapital
    • Wandlungspreis initial 50,375 € effektiv 51,01 €
    ROUNDUP - Aixtron platziert millionenhohe Wandelschuldverschreibungen - Kursminus
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschafft. Das Volumen lag wie zuvor angekündigt bei 450 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Die Papiere haben eine Laufzeit bis April 2031. Zudem haben sich einige Käufer der Wandelanleihe im Rahmen einer Platzierung von Aixtron-Aktien getrennt. Nach dem Vortagskurssprung um mehr als ein Fünftel gab die Aktie am Donnerstag nach.

    Am Vormittag verlor sie gut 6 Prozent an Wert und rutschte damit wieder unter die 40-Euro-Marke. Am Mittwoch war der Aixtron-Kurs um 20,4 Prozent auf ein Hoch seit 2001 gesprungen, weil Anleger die vorgelegten Zahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens feierten.

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    Die Schuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von 7,9 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll den Angaben zufolge für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen könne.

    Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 50,375 Euro. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei etwa 51,010 Euro bei Endfälligkeit. Aus dem Xetra-Handel war die Aixtron-Aktie am Mittwoch bei 42,35 Euro gegangen. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst.

    Weiterhin haben sich einige Käufer der Wandelanleihe von Aixtron-Aktien im Wert von bis zu 140 Millionen Euro getrennt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Delta-Platzierung. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg liegt der Preis bei unter 38,75 Euro. Eine solche Transaktion soll Anlegern bei ihrem Engagement aus der Wandelanleihe das Delta-Hedging erleichtern, welches als Instrument der Risikosteuerung angewendet wird, etwa um Portfolios abzusichern. Aixtron werden daraus keine Erlöse zufließen./he/lew/tav

    AIXTRON

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 39,77 auf Tradegate (16. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +10,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -42,40 %/+2,68 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte Wandelschuldverschreibung über 450 Mio. EUR (rund 7,5% Verwässerung), die wohl für Akquisitionen genutzt werden soll, nicht für Rückkäufe, die liquiden Mittel liegen bei ~273 Mio. EUR; dazu Diskussionen über möglichen Verkauf in Italien, starke Kursreaktionen mit Verkäufen, Sorgen um Bewertung und künftiges Wachstum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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