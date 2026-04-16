DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 34,80 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen sein, beim bereinigten operativen Ergebnis drohe aber ein Rückgang um 13 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Diese Entwicklung müsse der Mobilfunkanbieter erklären./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 27,04EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33,60
Kursziel alt: 34,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33,60
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