DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 34,80 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen sein, beim bereinigten operativen Ergebnis drohe aber ein Rückgang um 13 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Diese Entwicklung müsse der Mobilfunkanbieter erklären./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 27,04EUR auf Tradegate (16. April 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,60

Kursziel alt: 34,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,60 € , was eine Steigerung von +24,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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