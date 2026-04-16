    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump und die gesteuerte Rally - Iran widerspricht Optimismus!

    Mit anderen Worten: die Rally der Aktienmärkte basiert auf einer extrem einstigen Wahrnehmung der Realität - und daher ist die Gefahr immer größer

    Wir erleben eine historische Rally - aber der Iran widerspricht der optimistischen Berichterstattung der US-Medien, die faktisch Trump-Narrative befüttern. Mit anderen Worten: die Rally der Aktienmärkte basiert auf einer extrem einstigen Wahrnehmung der Realität - und daher ist die Gefahr immer größer, dass der völlig überzogene Optimismus (und damit die Rally) wieder in sich zusammenfällt. Hinter der Kulissen gibt es heftige Auseinandersetzungen zwischen den USA und China. In Sachen Iran wird kurzfristig entscheidend, ob Israel und Libanon sich auf einen Waffenstillstand einigen können - ohne diese Vorbedingung wird Teheran keinen persönlichen Treffen mit Trump-Vertretern zusagen..

    Hinweis aus Video:

    Ölpreis-Krise: US-Blockade gefährdet 3,8 Mio Barrel täglich

     

    Das Video "Trump und die gesteuerte Rally - Iran widerspricht Optimismus!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump und die gesteuerte Rally - Iran widerspricht Optimismus! Wir erleben eine historische Rally - aber der Iran widerspricht der optimistischen Berichterstattung der US-Medien, die faktisch Trump-Narrative befüttern
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     