Wir erleben eine historische Rally - aber der Iran widerspricht der optimistischen Berichterstattung der US-Medien, die faktisch Trump-Narrative befüttern. Mit anderen Worten: die Rally der Aktienmärkte basiert auf einer extrem einstigen Wahrnehmung der Realität - und daher ist die Gefahr immer größer, dass der völlig überzogene Optimismus (und damit die Rally) wieder in sich zusammenfällt. Hinter der Kulissen gibt es heftige Auseinandersetzungen zwischen den USA und China. In Sachen Iran wird kurzfristig entscheidend, ob Israel und Libanon sich auf einen Waffenstillstand einigen können - ohne diese Vorbedingung wird Teheran keinen persönlichen Treffen mit Trump-Vertretern zusagen..

Hinweis aus Video:

Ölpreis-Krise: US-Blockade gefährdet 3,8 Mio Barrel täglich

Das Video "Trump und die gesteuerte Rally - Iran widerspricht Optimismus!" sehen Sie hier..