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    Milliardenziel im Blick

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    Neuer KI-Coup: Alibaba greift Tencent frontal an

    Alibaba bringt ein neues KI-Modell für 3D-Videos und Spiele an den Start und fordert Tencent heraus. Die Aktie reagiert prompt mit Kursgewinnen.

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    Milliardenziel im Blick - Neuer KI-Coup: Alibaba greift Tencent frontal an
    Foto: Kobe Li - picture alliance / Nexpher via ZUMA Press Wire

    Alibaba verschärft den Wettbewerb im chinesischen Technologiesektor. Der Konzern hat ein neues KI-Modell vorgestellt, das realitätsnahe 3D-Welten und interaktive Videos erzeugen kann. Damit greift Alibaba direkt das Kerngeschäft von Tencent an.

    Das System mit dem Namen "Happy Oyster" gehört zur Kategorie sogenannter "World Models". Es soll Filme, Videoinhalte und Spiele generieren können, teilte das Unternehmen mit.

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    Angriff auf Tencents Terrain

    Mit dem Vorstoß dringt Alibaba in ein Feld vor, das bislang stark von Tencent geprägt ist. World Models bilden reale physikalische und räumliche Eigenschaften nach und gelten als Grundlage für moderne 3D-Inhalte. Sie kommen zudem beim Training von Robotern und in autonomen Fahrsystemen zum Einsatz.

    Tencent arbeitet bereits an einer eigenen Modellreihe namens Hunyuan3D. Auch Google entwickelt mit "Genie" vergleichbare Technologien.

    Milliardenziel im Blick

    Alibaba verfolgt ambitionierte Ziele. Der Konzern will seine jährlichen Einnahmen aus Cloud- und KI-Geschäften innerhalb von 5 Jahren auf 100 Milliarden US-Dollar steigern. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen eine Reihe neuer Modelle vorgestellt und seine Organisation umgebaut, um die Monetarisierung voranzutreiben.

    Die Börse reagierte positiv: Die Aktie schloss am Donnerstag in Hongkong mit einem Plus von 5,6 Prozent, in New York legte sie vorbörslich um 3,52 Prozent zu (Stand 10:43 Uhr MESZ).

    Alibaba Group

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    Neue Einheit treibt Entwicklung

    Das neue Modell stammt aus der kürzlich gegründeten Einheit Alibaba Token Hub. Laut Unternehmensangaben ist "Happy Oyster" zunächst nur in einer begrenzten Testphase verfügbar.

    Erst vor wenigen Tagen hatte Alibaba mit dem Videomodell "Happy Horse" für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen erklärte, damit eine Plattform geschaffen zu haben, die bei ihrem Debüt globale Rankings anführte.

    Alibaba erhöht das Tempo im KI-Wettlauf deutlich. Der Konzern setzt gezielt auf Anwendungen mit direktem wirtschaftlichem Nutzen. Der Wettbewerb mit Tencent und internationalen Rivalen dürfte sich dadurch weiter verschärfen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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