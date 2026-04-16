Neuer KI-Coup: Alibaba greift Tencent frontal an

Das System mit dem Namen "Happy Oyster" gehört zur Kategorie sogenannter "World Models". Es soll Filme, Videoinhalte und Spiele generieren können, teilte das Unternehmen mit.

Alibaba verschärft den Wettbewerb im chinesischen Technologiesektor. Der Konzern hat ein neues KI-Modell vorgestellt, das realitätsnahe 3D-Welten und interaktive Videos erzeugen kann. Damit greift Alibaba direkt das Kerngeschäft von Tencent an.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!

Angriff auf Tencents Terrain

Mit dem Vorstoß dringt Alibaba in ein Feld vor, das bislang stark von Tencent geprägt ist. World Models bilden reale physikalische und räumliche Eigenschaften nach und gelten als Grundlage für moderne 3D-Inhalte. Sie kommen zudem beim Training von Robotern und in autonomen Fahrsystemen zum Einsatz.

Tencent arbeitet bereits an einer eigenen Modellreihe namens Hunyuan3D. Auch Google entwickelt mit "Genie" vergleichbare Technologien.

Milliardenziel im Blick

Alibaba verfolgt ambitionierte Ziele. Der Konzern will seine jährlichen Einnahmen aus Cloud- und KI-Geschäften innerhalb von 5 Jahren auf 100 Milliarden US-Dollar steigern. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen eine Reihe neuer Modelle vorgestellt und seine Organisation umgebaut, um die Monetarisierung voranzutreiben.

Die Börse reagierte positiv: Die Aktie schloss am Donnerstag in Hongkong mit einem Plus von 5,6 Prozent, in New York legte sie vorbörslich um 3,52 Prozent zu (Stand 10:43 Uhr MESZ).

Neue Einheit treibt Entwicklung

Das neue Modell stammt aus der kürzlich gegründeten Einheit Alibaba Token Hub. Laut Unternehmensangaben ist "Happy Oyster" zunächst nur in einer begrenzten Testphase verfügbar.

Erst vor wenigen Tagen hatte Alibaba mit dem Videomodell "Happy Horse" für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen erklärte, damit eine Plattform geschaffen zu haben, die bei ihrem Debüt globale Rankings anführte.

Alibaba erhöht das Tempo im KI-Wettlauf deutlich. Der Konzern setzt gezielt auf Anwendungen mit direktem wirtschaftlichem Nutzen. Der Wettbewerb mit Tencent und internationalen Rivalen dürfte sich dadurch weiter verschärfen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen