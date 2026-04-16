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    Ölpreise steigen - US-Blockade von iranischen Häfen treibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stiegen nach US-Blockade iranischer Häfen
    • Brentpreis für Juni bei 96,61 Dollar je Barrel
    • Blockade gefährdet 3,8 Mio Barrel der Hormusroute
    Ölpreise steigen - US-Blockade von iranischen Häfen treibt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der Blockade von iranischen Häfen durch die US-Marine gestiegen. Nachdem sich die Notierungen zur Wochenmitte stabilisiert hatten, legten sie wieder deutlich zu. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 96,61 Dollar und damit fast zwei Prozent mehr als am Vortag.

    Am Ölmarkt warten die Anleger auf Hinweise, wie es mit den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs weiter geht. Der Rohstoffstratege Warren Patterson von der ING Bank wies darauf hin, dass der aktuelle Waffenstillstand brüchig sei und die Forderungen der USA und des Irans weit auseinanderlägen.

    Experten der Commonwealth Bank of Australia wollten nicht ausschließen, dass sich die Störungen am Ölmarkt durch die US-Blockade von iranischen Häfen noch verschärfen könnten. Der Grund dafür ist, dass die Blockade durch die US-Marine rund 3,8 Millionen Barrel Rohöl und Produkte gefährde, die im vergangenen Monat durch die Straße von Hormus transportiert wurden.

    Obwohl die Rohölpreise weiterhin etwa ein Drittel über dem Vorkriegsniveau liegen, befinden sie sich deutlich unter den Höchstständen in den ersten Wochen des Iran-Kriegs. Im März war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise bis auf knapp 120 US-Dollar gestiegen./jkr/la/stk




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