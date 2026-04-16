Nexus Uranium Corp. beruft den ISR-Genehmigungsexperten Mark Hollenbeck in das Advisory Board und teilt mit, dass die Anhörung vor dem Board of Minerals bezüglich des Projekts Chord für Mai 2026 angesetzt wurde

Vancouver, British Columbia – 16. April 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU | OTCQB: NEXUF | FWB: JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Berufung von Mark Hollenbeck, P.E., in das Advisory Board des Unternehmens mit Wirkung zum 15. April 2026 bekannt zu geben. Das Unternehmen teilt ferner mit, dass das South Dakota Board of Minerals and Environment (das „Board“) eine Anhörung zur inhaltlichen Prüfung des Uranexplorationsgenehmigungsantrags des Unternehmens (EXNI 453) für das Projekt Chord für den Zeitraum vom 18. bis 22. Mai 2026 angesetzt hat.

„Mark Hollenbeck ist einer der erfahrensten Experten auf dem Gebiet der Genehmigung von ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und der Zeitpunkt seiner Aufnahme in unser Advisory Board könnte nicht günstiger sein“, so Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus Uranium Corp. „Mark führte das Projekt Dewey-Burdock durch alle wesentlichen regulatorischen NRC- und EPA-Meilensteine, wobei er ortsansässiger Grundeigner und ehemaliger Bürgermeister von Edgemont ist, der unserem Projekt Chord nächstgelegenen Gemeinde. Diese Kombination aus technischem Knowhow und engen Gemeindebeziehungen ist genau das, was Nexus braucht, um sich auf die Anhörung vor dem Board of Minerals im Mai vorzubereiten. Da das Bohrprogramm vollständig finanziert ist und somit jederzeit gestartet werden könnte, konzentrieren wir uns daher darauf, diese letzte Genehmigungshürde für Chord zu nehmen, sodass wir die Arbeiten vor Ort aufnehmen können – und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem der Bedarf nach einer sicheren inländischen Uranversorgung so dringlich ist wie nie zuvor.“

Berufung von Mark Hollenbeck, P.E., in das Advisory Board

Herr Hollenbeck verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Ressourcenbewirtschaftung und öffentliche Politik und kann mit anerkanntem Knowhow in der Genehmigung und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Sektor für die In-situ-Gewinnung (ISR) aufwarten. Seine Berufung stärkt die Beratungskompetenz von Nexus, zumal das Unternehmen sein US-Portfolio an Uranprojekten durch den Genehmigungs- und Erschließungsprozess führt.