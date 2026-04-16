DeepL stellt Echtzeit-Sprachübersetzung vor und überwindet mit Voice-to-Voice die nächste Sprachbarriere

KÖLN, Deutschland, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, hat heute DeepL Voice-to-Voice vorgestellt – eine Produktreihe für die Sprachübersetzung in Echtzeit, die speziell für die mündliche Kommunikation entwickelt wurde. Mit der Expansion in den Bereich der Speech–to–Speech-Übersetzung ermöglicht DeepL nun die Echtzeit-Sprachübersetzung für virtuelle Meetings, persönliche Gespräche und kundenorientierte Touchpoints via API. Teams weltweit können so mühelos über Sprachbarrieren hinweg zusammenarbeiten.

DeepL führt zudem die nächste Generation seiner Übersetzungsplattform ein: Eine KI-Lösung, die über einfache Übersetzung hinausgeht und sich vollständig in die Tech-Stacks von Unternehmen integrieren lässt.

Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL: „Heute erreichen wir einen weiteren Meilenstein in der Übersetzung: die gesprochene Kommunikation in Echtzeit. Unsere Mission war es schon immer, Sprachbarrieren abzubauen – und genau das gelingt uns jetzt auch bei einer der größten Hürden. DeepL Voice-to-Voice ermöglicht es jedem, ganz natürlich in der eigenen Sprache zu sprechen – ohne die Reibungsverluste oder Kosten, die mit Dolmetschern verbunden sind. Wir vereinen erstklassige Sprachmodelle mit unserer bewährten KI-Übersetzungstechnologie, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. So kann der Fokus auf der Expertise liegen – nicht auf der Sprache."

DeepL Voice: Plattformübergreifende Kommunikation in Echtzeit

DeepL Voice wurde entwickelt, um eine der kritischsten Sprachbarrieren in Unternehmen zu lösen: die mündliche Verständigung – ob persönlich oder virtuell. Die DeepL Voice-to-Voice-Produktreihe umfasst:

Voice for Meetings: Ermöglicht Echtzeit-Übersetzung auf Plattformen wie Microsoft Teams und Zoom. Teilnehmer sprechen in ihrer Muttersprache, während andere die Übersetzung in ihrer gewählten Sprache hören (Early-Access-Programm im Juni, Registrierung ab sofort).

Ermöglicht Echtzeit-Übersetzung auf Plattformen wie Microsoft Teams und Zoom. Teilnehmer sprechen in ihrer Muttersprache, während andere die Übersetzung in ihrer gewählten Sprache hören (Early-Access-Programm im Juni, Registrierung ab sofort). Voice for Conversations (Mobile & Web): Voice for Conversations geht nun über den mobilen Bereich hinaus und bietet ein plattformübergreifendes Erlebnis für Umgebungen, in denen die Installation von Apps nicht praktikabel oder unzulässig ist (ab sofort verfügbar).

Voice for Conversations geht nun über den mobilen Bereich hinaus und bietet ein plattformübergreifendes Erlebnis für Umgebungen, in denen die Installation von Apps nicht praktikabel oder unzulässig ist (ab sofort verfügbar). Gruppenkonversationen: Erleichtert den mehrsprachigen Austausch in Trainings, Coachings und Workshops. Teilnehmer treten direkt über einen QR-Code bei. Dies ermöglicht insbesondere Frontline-Mitarbeitern eine reibungslose Interaktion bei mehreren Sprechern. Dank des Multi-Device-Zugangs können Teilnehmer gleichzeitig Sprachübersetzungen in Echtzeit empfangen (verfügbar ab 30. April).

Erleichtert den mehrsprachigen Austausch in Trainings, Coachings und Workshops. Teilnehmer treten direkt über einen QR-Code bei. Dies ermöglicht insbesondere Frontline-Mitarbeitern eine reibungslose Interaktion bei mehreren Sprechern. Dank des Multi-Device-Zugangs können Teilnehmer gleichzeitig Sprachübersetzungen in Echtzeit empfangen (verfügbar ab 30. April). Voice-to-Voice API: Ermöglicht es Unternehmen, die Sprachübersetzung von DeepL direkt in eigene interne Anwendungen und kundenorientierte Tools, wie z. B. Contact Center, zu integrieren (Early-Access-Programm läuft; Registrierung ab sofort).

Ermöglicht es Unternehmen, die Sprachübersetzung von DeepL direkt in eigene interne Anwendungen und kundenorientierte Tools, wie z. B. Contact Center, zu integrieren (Early-Access-Programm läuft; Registrierung ab sofort). Anpassung durch gesprochene Begriffe: Neue Optimierungsfunktionen stellen sicher, dass spezifische Terminologie wie Branchenbegriffe, Produktnamen oder Eigennamen auch bei schneller oder technischer Sprache präzise erfasst und übersetzt werden. Bestehende DeepL-Glossare werden in DeepL Voice integriert, um eine einheitliche Terminologie über alle Gespräche hinweg zu gewährleisten (verfügbar ab 7. Mai).

DeepL macht seine bestehende Voice-to-Text-Technologie zudem leichter zugänglich: Kleinere Teams können DeepL Voice ab sofort direkt online erwerben. Dieses Self-Service-Modell erlaubt es Unternehmen, die Technologie sofort im Rahmen eines kostenlosen Testzeitraums zu implementieren und zu testen, bevor sie den Einsatz ausweiten.