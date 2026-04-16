UBS stuft DocMorris auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 3,50 Franken auf "Sell" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Die ziemlich schwache Entwicklung im Rezeptgeschäft in Deutschland spreche allerdings nicht für eine Wachstumsbelebung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 6,77EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sebastian Vogel
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sebastian Vogel
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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