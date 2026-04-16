vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Eine starke ...

Eine starke Demokratie entsteht auch in den Kommunen / Brossardt: "Wirtschaftsförderung muss im Zentrum der Kommunalpolitik stehen" München (ots) - Im Rahmen der Veranstaltung "Demokratie in Gefahr: Nach der Wahl ist vor der Umsetzung - Impulse für eine handlungsfähige Kommune" in Kooperation mit der Akademie für Politische Bildung Tutzing, betont der Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Bertram Brossardt, die Bedeutung der Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft für den Wirtschaftsstandort. "Wir als vbw bekennen uns ausdrücklich zu Demokratie, Sozialer Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit . Diese Trias schafft mehr Wohlstand, gewährt mehr Freiheit und gibt mehr Zukunftschancen als andere Systeme. Vor allem aber hat eine stabile Demokratie ihr Fundament gerade in den Kommunen", erklärt Brossardt.



Kommunalpolitik leistet nach Überzeugung der vbw deshalb einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau einer funktionierenden Demokratie . Dazu Brossardt: "Viele kommunalpolitischen Entscheidungen haben unmittelbare Folgen für den Wohlstand der Menschen vor Ort. Als Bayerische Wirtschaft tragen wir Verantwortung für die Sicherung der Demokratie. Unsere Demokratie steht aktuell vor großen Herausforderungen. Wir dürfen das Feld nicht extremistischen oder populistischen Strömungen überlassen. Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass bei den Kommunalwahlen die Parteien der Mitte dominiert haben. Es ist ein ausgesprochen positives Signal, dass die AfD bei der Kommunalwahl in Bayern kein Rathaus oder Landratsamt gewonnen hat."

