UBS stuft Schaeffler auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Ebit-Marge sei die entscheidende positive Nachricht, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch nach den letzten Signalen des Industriekonzerns und Autozulieferers vor dem Quartalsbericht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 8,21EUR auf Tradegate (16. April 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Juan Perez-Carrascosa

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,10

Kursziel alt: 7,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,10 € , was einem Rückgang von -13,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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