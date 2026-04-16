UBS stuft Schaeffler auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Ebit-Marge sei die entscheidende positive Nachricht, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch nach den letzten Signalen des Industriekonzerns und Autozulieferers vor dem Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 8,21EUR auf Tradegate (16. April 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Juan Perez-Carrascosa
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,10
Kursziel alt: 7,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Juan Perez-Carrascosa
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,10
Kursziel alt: 7,10
Währung: EUR
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