ServiceNow - Aktie schießt in die Höhe - 16.04.2026

Die ServiceNow Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,96 % auf 82,98€ zulegen. Das sind +3,16 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +7,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,98€, mit einem Plus von +3,96 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ServiceNow in den letzten drei Monaten Verluste von -28,50 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -3,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ServiceNow um -38,41 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,38 % 1 Monat -19,84 % 3 Monate -28,50 % 1 Jahr -43,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ServiceNow-Aktie: Bernstein verteidigt die Aktie mit Outperform und 219 USD Kursziel; nächste Quartalszahlen am 22.4 und mögliche Short‑Squeeze‑Spekulationen; technische Marken/Unterstützungen bei ~81,3 USD (März 2023) und Wunsch‑Einstieg bei 66–69 USD; Oszillatoren (MACD/RSI), hohes Volumen, Bewertungs- und KI‑Risiken sowie USD/EUR‑Einfluss werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,50 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,83 %. IBM notiert im Plus, mit +1,13 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,15 %. Oracle legt um +3,56 % zu

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.