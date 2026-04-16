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    AKTIEN IM FOKUS

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    Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Stoxx 600 Technology erreicht höchsten Stand
    • TSMC übertrifft Erwartungen und beflügelt Märkte
    • Nachfrage nach KI treibt Chip-Auslastung voran
    AKTIEN IM FOKUS - Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des europäischen Technologiesektors hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Stoxx 600 Technology Index stieg in der Spitze um 1,6 Prozent auf gut 877 Punkte, das war der höchste Stand seit Ende Februar. Zuletzt war sein Plus dann noch 1,5 Prozent groß.

    Rückenwind kommt aus den USA und aus Taiwan. An der Technologiebörse Nasdaq war der Leitindex Nasdaq 100 im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen.

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    Nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlichte zudem der Halbleiterriese TSMC Zahlen zum ersten Quartal, die deutlich besser ausfielen als erwartet. So übertraf der Nettogewinn des weltweit größten unabhängigen Chip-Auftragsfertigers die Markterwartung um 5,5 Prozent. Die auch an der New Yorker Börse gehandelten Papiere dürften dort am Donnerstag zulegen.

    Experten führten für die guten Geschäftszahlen der Taiwanesen vor allem Künstliche Intelligenz (KI) ins Feld. "Die Nachfrage nach KI ist ein immer stärker werdender Umsatztreiber", schrieb Matt Britzman vom Vermögensverwalters Hargreaves Lansdown. Chip-Käufer mit dem Fokus auf KI sorgten zügig überall dort für ausgelastete Kapazitäten, wo die Nachfrage nach Chips nachlasse, etwa seitens von Smartphone-Herstellern.

    Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML waren mit plus 1,5 Prozent vorne dabei im Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , genauso wie der Tech-Investor Prosus . Die Aktien der europäischen Chipkonzerne Infineon und STMicroelectronics legten zwar zuletzt weniger deutlich zu, die Titel des Softwareriesen SAP profitierten aber mit plus 2,3 Prozent von der Sektorstärke./bek/tih/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 44,95 auf Tradegate (16. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,45 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +16,59 %/+59,89 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Abwärtsdynamik der SAP‑Aktie und mögliche Gegenbewegungen. Diskutiert werden Options‑Flow (Call‑Selling um $190, Put‑Käufe um $170), steigendes Short‑Interest (~5,71 Mio., 0,55% Freefloat), ADR‑bärisches Sentiment, XETRA‑Breakdown bei ~144 €, RSI ≈33 und Bollinger am unteren Band sowie technische Widerstände (20‑/50‑Tage‑Linie, Abwärtstrend).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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