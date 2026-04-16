AKTIEN IM FOKUS
Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektor
- Stoxx 600 Technology erreicht höchsten Stand
- TSMC übertrifft Erwartungen und beflügelt Märkte
- Nachfrage nach KI treibt Chip-Auslastung voran
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des europäischen Technologiesektors hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Stoxx 600 Technology Index stieg in der Spitze um 1,6 Prozent auf gut 877 Punkte, das war der höchste Stand seit Ende Februar. Zuletzt war sein Plus dann noch 1,5 Prozent groß.
Rückenwind kommt aus den USA und aus Taiwan. An der Technologiebörse Nasdaq war der Leitindex Nasdaq 100 im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen.
Nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlichte zudem der Halbleiterriese TSMC Zahlen zum ersten Quartal, die deutlich besser ausfielen als erwartet. So übertraf der Nettogewinn des weltweit größten unabhängigen Chip-Auftragsfertigers die Markterwartung um 5,5 Prozent. Die auch an der New Yorker Börse gehandelten Papiere dürften dort am Donnerstag zulegen.
Experten führten für die guten Geschäftszahlen der Taiwanesen vor allem Künstliche Intelligenz (KI) ins Feld. "Die Nachfrage nach KI ist ein immer stärker werdender Umsatztreiber", schrieb Matt Britzman vom Vermögensverwalters Hargreaves Lansdown. Chip-Käufer mit dem Fokus auf KI sorgten zügig überall dort für ausgelastete Kapazitäten, wo die Nachfrage nach Chips nachlasse, etwa seitens von Smartphone-Herstellern.
Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML waren mit plus 1,5 Prozent vorne dabei im Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , genauso wie der Tech-Investor Prosus . Die Aktien der europäischen Chipkonzerne Infineon und STMicroelectronics legten zwar zuletzt weniger deutlich zu, die Titel des Softwareriesen SAP profitierten aber mit plus 2,3 Prozent von der Sektorstärke./bek/tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 44,95 auf Tradegate (16. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,64 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,45 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +16,59 %/+59,89 % bedeutet.
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Die aktuelle Datenlage bei SAP deutet massiv auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Hier ist der Deep-Dive:
1. Options-Flow & Smart Money Positioning
• Call-Resistance: Die $190 Calls (Exp. 17. April) wurden zu 100% am Bid gehandelt. Das ist ein klares Signal für institutionelles Selling (Short Calls) – die Stillhalter deckeln den Kurs nach oben ab.
• Put-Conviction: Im Gegensatz dazu wurden die $170 Puts (Exp. 17. April) zu 100% am Ask gekauft. Hier wird aktiv auf einen Rücksetzer unter die psychologisch wichtige $170-Marke (ADR-Basis) gesetzt.
• Open Interest: Die "Lotto-Calls" der Privatanleger spielen aufgrund des geringen Volumens keine Rolle für die Kursdynamik. Das Smart Money dominiert das Feld.
2. Steigendes Short-Interest (NYSE/ADR)
• Die Leerverkäufe zeigen eine steile Aufwärtstendenz: Mittlerweile sind 5,71 Mio. Aktien short (0,55% vom Freefloat).
• Die Days to Cover (DTC) sind auf 1,85 Tage gestiegen. Dies erhöht den Verkaufsdruck, da Short-Positionen bei fallenden Kursen aggressiver ausgebaut werden können.
3. Charttechnik & Dynamik
• XETRA-Breakdown: Der Kurs notiert aktuell bei 144,00 €, weit entfernt von den Höchstständen im November.
• Indikatoren: Der RSI von 33,8 zeigt zwar eine leichte Überverkaufung, aber keinen Boden. Der Kurs klebt am unteren Bollinger-Band – ein Zeichen für starke bärische Dynamik ohne echte Käufergegenwehr.
• US-Arbitrage: Die Richtung wird primär über die ADRs in den USA vorgegeben. Das dortige bärische Sentiment wird den Xetra-Handel am Nachmittag weiter belasten.
Fazit: Struktureller Abwärtstrend intakt. Die Kombination aus aktivem Put-Buying, aggressivem Call-Selling und steigenden Short-Quoten spricht eine eindeutige Sprache.
Thesis: Short-Tendenz steigend. Nächstes Ziel ist der nachhaltige Bruch der aktuellen Unterstützungszonen.
Wie soll denn KI die Software von SAP ersetzen?
Es gibt auf YT ein kürzliches Interview vom CEO Klein bei Pioneer. Dort wird der Trend zu KI eindeutig bestätigt, die Zeitschiene sowie der erzielbare Produktivitätsfortschritt bei den Endnutzern, aktuelle Kunden von SAP, Oracle, Salesforce ect, jedoch offen gelassen. Die Umsetzung hängt nun mal sehr stark von den Kunden ab!