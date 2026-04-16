Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 16.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Microsoft. Sie steigt um +2,12 % auf 356,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +4,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 356,00€, mit einem Plus von +2,12 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Der Kurs der Microsoft Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,33 %.

Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +11,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -14,44 %.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,03 % 1 Monat +2,61 % 3 Monate -10,33 % 1 Jahr +4,98 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:20 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,64 Bil. € wert.

DeepL führt zudem die nächste Generation seiner Übersetzungsplattform ein: Eine KI-Lösung, die über einfache Übersetzung hinausgeht und sich vollständig in die Tech-Stacks von Unternehmen integrieren lässt.KÖLN, Deutschland, 16. April 2026 …

Die Microsoft-Aktie zeigt nach einer Phase deutlichen Drucks wieder Stärke und arbeitet sich zurück nach oben. Mit der Erholung rückt nun die Frage in den Fokus, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob der Anstieg zunächst an Dynamik verliert. Microsoft-Aktie stabilisiert sich nach Rücksetzer Die Aktie von Microsoft stand zuletzt unter spürbarem Verkaufsdruck, konnte […] The post Microsoft-Aktie zieht an – wie weit kann der Anstieg gehen? first appeared on sharedeals.de.

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Die Indikation des Brokers IG sieht den Dax zwei Stunden vor dem …

So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Apple notiert im Plus, mit +0,13 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,28 %. IBM legt um +1,13 % zu Oracle notiert im Plus, mit +3,66 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.