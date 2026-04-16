    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Besonders beachtet!

    337 Aufrufe 337 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Microsoft Aktie, bisher, um +2,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 16.04.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Wie hat sich die Microsoft-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Microsoft. Sie steigt um +2,12 % auf 356,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +4,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 356,00, mit einem Plus von +2,12 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    385,78€
    Basispreis
    2,96
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    445,06€
    Basispreis
    2,49
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Microsoft Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,33 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +11,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -14,44 %.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,03 %
    1 Monat +2,61 %
    3 Monate -10,33 %
    1 Jahr +4,98 %
    Stand: 16.04.2026, 11:20 Uhr

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,64 Bil. € wert.

    DeepL stellt Echtzeit-Sprachübersetzung vor und überwindet mit Voice-to-Voice die nächste Sprachbarriere


    DeepL führt zudem die nächste Generation seiner Übersetzungsplattform ein: Eine KI-Lösung, die über einfache Übersetzung hinausgeht und sich vollständig in die Tech-Stacks von Unternehmen integrieren lässt.KÖLN, Deutschland, 16. April 2026 …

    Microsoft-Aktie zieht an – wie weit kann der Anstieg gehen?


    Die Microsoft-Aktie zeigt nach einer Phase deutlichen Drucks wieder Stärke und arbeitet sich zurück nach oben. Mit der Erholung rückt nun die Frage in den Fokus, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob der Anstieg zunächst an Dynamik verliert. Microsoft-Aktie stabilisiert sich nach Rücksetzer Die Aktie von Microsoft stand zuletzt unter spürbarem Verkaufsdruck, konnte […] The post Microsoft-Aktie zieht an – wie weit kann der Anstieg gehen? first appeared on sharedeals.de.

    Leicht im Plus


    FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Die Indikation des Brokers IG sieht den Dax zwei Stunden vor dem …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Apple notiert im Plus, mit +0,13 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,28 %. IBM legt um +1,13 % zu Oracle notiert im Plus, mit +3,66 %.

    Microsoft Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    +1,86 %
    +11,03 %
    +2,61 %
    -10,33 %
    +4,98 %
    +35,39 %
    +62,89 %
    +615,92 %
    +1.464,32 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
    Microsoft direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 16.04.2026 Am 16.04.2026 ist die Microsoft Aktie, bisher, um +2,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     