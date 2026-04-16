    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nemetschek Aktie steigt am 16.04.2026 kräftig

    Am 16.04.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +4,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie steigt am 16.04.2026 kräftig
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nemetschek. Sie steigt um +4,45 % auf 62,15. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +2,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 62,15, mit einem Plus von +4,45 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nemetschek AG!
    Long
    52,70€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 7,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    67,73€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 7,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nemetschek in den letzten drei Monaten Verluste von -28,69 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -7,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -35,94 % verloren.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,63 %
    1 Monat -14,00 %
    3 Monate -28,69 %
    1 Jahr -44,79 %
    Stand: 16.04.2026, 11:20 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,18 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 16.04. - CAC 40 stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists vergrößere den Markt, den der Bausoftwarespezialist ansprechen …

    Nemetschek am Prüfstand: UBS-Downgrade, steigende Schulden und HCSS-Risiko


    Nemetschek gerät zunehmend unter Druck: Ein Downgrade der Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Münchner Bausoftware-Spezialisten am Montag deutlich belastet und erinnert daran, dass das Wachstum des MDAX-Unternehmens nicht unverwundbar ist. UBS …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,04 %.

    Nemetschek Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +4,87 %
    -7,63 %
    -14,00 %
    -28,69 %
    -44,79 %
    -7,02 %
    -0,03 %
    +288,54 %
    +1.088,57 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
    Nemetschek direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nemetschek Aktie steigt am 16.04.2026 kräftig Am 16.04.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +4,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     