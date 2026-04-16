Nemetschek Aktie steigt am 16.04.2026 kräftig

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nemetschek. Sie steigt um +4,45 % auf 62,15€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +2,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 62,15€, mit einem Plus von +4,45 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nemetschek in den letzten drei Monaten Verluste von -28,69 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -7,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -35,94 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,63 % 1 Monat -14,00 % 3 Monate -28,69 % 1 Jahr -44,79 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:20 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,18 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists vergrößere den Markt, den der Bausoftwarespezialist ansprechen …

Nemetschek gerät zunehmend unter Druck: Ein Downgrade der Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Münchner Bausoftware-Spezialisten am Montag deutlich belastet und erinnert daran, dass das Wachstum des MDAX-Unternehmens nicht unverwundbar ist. UBS …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,04 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.