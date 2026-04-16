Almonty Industries Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 16.04.2026

Obwohl die Almonty Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +131,71 %.

Die Almonty Industries Aktie ist bisher um -3,90 % auf 17,105€ gefallen. Das sind -0,695 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,90 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +19,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +129,64 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,93 % 1 Monat +3,50 % 3 Monate +131,71 % 1 Jahr +403,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:21 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich aktuell alles um Kursentwicklungen der Almonty-Aktie, Gewinnmitnahmen und eine mögliche Konsolidierung. Die Diskussionen deuten auf eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsbewegung im Bereich 14–15 EUR hin; Volumen bleibt gemischt. Fundamentale Treiber sind Wolframpreis, Lieferprobleme (Sangdong/Fuji Seiko) und Q1-Zahlen. Auch ein potenzieller Aktiensplit wird thematisiert; Optimisten bleiben, Skeptiker rechnen mit weiterem Abgabedruck.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 280 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,80 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gut, wenn ein Unternehmen das besitzt, was viele haben wollen. Für Almonty Industries trifft dies insbesondere zu. Die in den Vereinigten Staaten ansässige Gesellschaft ist Produzent des kritischen Rohstoffs Wolfram, welcher aufgrund einzigartiger …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.