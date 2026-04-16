mutares Aktie schwach im Handel - 16.04.2026

Mit einer Performance von -2,35 % musste die mutares Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der mutares Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,35 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei mutares insgesamt ein Minus von -22,48 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die mutares Aktie damit um -4,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in mutares eine negative Entwicklung von -11,13 % erlebt.

mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,97 % 1 Monat -7,11 % 3 Monate -22,48 % 1 Jahr -22,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:22 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung bei Mutares, insbesondere den Lapeyre-Deal. Debattepunkte sind Cashburn, Verschuldung und die Sanierungskompetenz, da die 245 Mio. Mitgift offenbar aufgezehrt ist. Zudem werden Laumanns Steyr-Prognosen, faire Bewertungen (KGV/KUV) und Exit-Strategien diskutiert – Kurs- und Fundamentaldaten bleiben gegenüber optimistischen Prognosen riskant.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 22 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,61 Mio. € wert.

Mutares hat sämtliche Tochtergesellschaften der inTime Group, darunter Trans-Logo-Tech (TLT) und Routewise, an die Tawin Holdings Group verkauft. Käuferin ist die Eigentümerin von Priority Freight, einem internationalen Anbieter zeitkritischer …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,41 %.

mutares Aktie jetzt kaufen?

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.