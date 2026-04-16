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    mutares Aktie schwach im Handel - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die mutares Aktie, bisher, um -2,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der mutares Aktie.

    Besonders beachtet! - mutares Aktie schwach im Handel - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

    mutares aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.04.2026

    Mit einer Performance von -2,35 % musste die mutares Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der mutares Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,35 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei mutares insgesamt ein Minus von -22,48 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die mutares Aktie damit um -4,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in mutares eine negative Entwicklung von -11,13 % erlebt.

    mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,97 %
    1 Monat -7,11 %
    3 Monate -22,48 %
    1 Jahr -22,03 %
    Stand: 16.04.2026, 11:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung bei Mutares, insbesondere den Lapeyre-Deal. Debattepunkte sind Cashburn, Verschuldung und die Sanierungskompetenz, da die 245 Mio. Mitgift offenbar aufgezehrt ist. Zudem werden Laumanns Steyr-Prognosen, faire Bewertungen (KGV/KUV) und Exit-Strategien diskutiert – Kurs- und Fundamentaldaten bleiben gegenüber optimistischen Prognosen riskant.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

    Zur mutares Diskussion

    Informationen zur mutares Aktie

    Es gibt 22 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,61 Mio. € wert.

    Mutares verkauft inTime — 456 Mio. Forderungen und Bilanzgewinne im Fokus


    Mutares hat sämtliche Tochtergesellschaften der inTime Group, darunter Trans-Logo-Tech (TLT) und Routewise, an die Tawin Holdings Group verkauft. Käuferin ist die Eigentümerin von Priority Freight, einem internationalen Anbieter zeitkritischer …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,41 %.

    mutares Aktie jetzt kaufen?


    Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    mutares

    -2,35 %
    -4,97 %
    -7,11 %
    -22,48 %
    -22,03 %
    +24,79 %
    +24,02 %
    +95,65 %
    +191.823,08 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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