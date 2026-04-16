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    Singulus Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die Singulus Technologies Aktie, bisher, um +9,91 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Singulus Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Singulus Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 16.04.2026

    Singulus Technologies ist ein spezialisierter Maschinenbauer mit Fokus auf nachhaltige Technologien in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie. Die Maschinen sind für Oberflächenveredelung und Vakuumbeschichtung konzipiert. Trotz starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Applied Materials, punktet Singulus mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und innovativen Technologien.

    Singulus Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Singulus Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,91 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Singulus Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,1000, mit einem Plus von +9,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Singulus Technologies einen Gewinn von +179,40 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +32,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +161,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Singulus Technologies +225,00 % gewonnen.

    Singulus Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +32,58 %
    1 Monat +161,45 %
    3 Monate +179,40 %
    1 Jahr +143,75 %
    Stand: 16.04.2026, 11:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Singulus Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität von Singulus, Rallye >200% und Sprünge zwischen ca. 1 € und 5 €, große Xetra‑Blöcke (30.000 Stück) auf Kauf‑ und Verkaufsseite, dünne Angebotsseite, technische Marken um 5,00–5,70 €, Kursziele 10 €/100 €, Diskussionen zu Phantomaktien und Refinanzierung sowie eine MWB‑Abstufung auf Halten wegen begrenzter Partnerdetails und erwartetem Defizit 2025; Blick auf Jahresbericht 30.04.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Singulus Technologies eingestellt.

    Zur Singulus Technologies Diskussion

    Informationen zur Singulus Technologies Aktie

    Es gibt 9 Mio. Singulus Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,95 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,39 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +1,55 %.

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    Ob die Singulus Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Singulus Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Singulus Technologies

    +9,48 %
    +32,58 %
    +161,45 %
    +179,40 %
    +143,75 %
    +67,74 %
    -6,40 %
    -82,71 %
    -16,50 %
    ISIN:DE000A1681X5WKN:A1681X
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