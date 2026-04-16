D-Wave Quantum Aktie bestätigt den positiven Trend - 16.04.2026

Mit einer Performance von +7,46 % konnte die D-Wave Quantum Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +22,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +22,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,940€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der Kurs der D-Wave Quantum Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -27,48 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +53,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in D-Wave Quantum eine negative Entwicklung von -19,74 % erlebt.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +53,35 % 1 Monat +21,72 % 3 Monate -27,48 % 1 Jahr +205,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:22 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Bewertung und Kursentwicklung von D-Wave Quantum. Die Debatte dreht sich um das Dilutionsrisiko durch eine S-3ASR über rund 330 Mio. USD, das eine deutliche Ausweitung der Aktienanzahl ermöglichen könnte. Analysten setzen Kursziele von ca. 35–52 USD bis 2028. D-Wave wird als Cashflow-Kandidat gesehen, mit Potenzial auf >100 Mio. USD Umsatz 2028, vorausgesetzt Skalierung. Hohe Volatilität und geopolitische Unsicherheit bleiben belastend.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,94 Mrd. € wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.