    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUranium Energy AktievorwärtsNachrichten zu Uranium Energy

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uranium Energy Aktie gut behauptet +2,23 % - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Uranium Energy Aktie bisher um +2,23 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uranium Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Uranium Energy Aktie gut behauptet +2,23 % - 16.04.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Uranium Energy Corp. ist ein US-Uranentwickler mit Fokus auf In-situ-Recovery-Projekte in den USA und Kanada. Hauptprodukt ist Uran für Kernkraftwerke, ergänzt um Recycling und strategische Lagerhaltung. Marktstellung: wachsender Produzent in einem von Cameco, Kazatomprom und Orano dominierten Markt. Vorteil: große genehmigte Ressourcenbasis in politisch relativ stabilen Jurisdiktionen und schnelle Hochfahrbarkeit stillgelegter Kapazitäten.

    Uranium Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Uranium Energy. Mit einer Performance von +2,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Uranium Energy Aktie. Nach einem Plus von +5,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,850. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Uranium Energy Corp!
    Short
    15,97€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 11,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    13,21€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 7,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Uranium Energy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,19 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,83 % gewonnen.

    Uranium Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,89 %
    1 Monat +9,66 %
    3 Monate -17,19 %
    1 Jahr +214,08 %
    Stand: 16.04.2026, 11:23 Uhr

    Informationen zur Uranium Energy Aktie

    Es gibt 490 Mio. Uranium Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,25 Mrd. € wert.

    Uranium Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Uranium Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uranium Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uranium Energy

    +2,23 %
    +8,89 %
    +9,66 %
    -17,19 %
    +214,08 %
    +391,56 %
    +436,86 %
    +1.771,49 %
    +572,77 %
    ISIN:US9168961038WKN:A0JDRR
    Uranium Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Uranium Energy Aktie gut behauptet +2,23 % - 16.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Uranium Energy Aktie bisher um +2,23 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uranium Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     