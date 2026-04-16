Uranium Energy Aktie gut behauptet +2,23 % - 16.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Uranium Energy. Mit einer Performance von +2,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Uranium Energy Aktie. Nach einem Plus von +5,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,850€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Uranium Energy Corp. ist ein US-Uranentwickler mit Fokus auf In-situ-Recovery-Projekte in den USA und Kanada. Hauptprodukt ist Uran für Kernkraftwerke, ergänzt um Recycling und strategische Lagerhaltung. Marktstellung: wachsender Produzent in einem von Cameco, Kazatomprom und Orano dominierten Markt. Vorteil: große genehmigte Ressourcenbasis in politisch relativ stabilen Jurisdiktionen und schnelle Hochfahrbarkeit stillgelegter Kapazitäten.

Der Kurs der Uranium Energy Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,19 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,83 % gewonnen.

Uranium Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,89 % 1 Monat +9,66 % 3 Monate -17,19 % 1 Jahr +214,08 %

Informationen zur Uranium Energy Aktie

Stand: 16.04.2026, 11:23 Uhr

Es gibt 490 Mio. Uranium Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,25 Mrd. € wert.

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Ob die Uranium Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uranium Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.