Nicht Rheinmetall: Deutsche Firma sichert sich Bundespolizei-Auftrag

Das Unternehmen übernimmt dabei als Generalunternehmer die Integration der Software und Technik, was die Fähigkeiten der Bundespolizei in der Drohnenabwehr deutlich stärkt. Es unterstreicht damit seine Kompetenz, hochmobile c-UAS-Systemlösungen für die innere Sicherheit bereitzustellen. Über die Höhe des Auftrags von der deutschen Bundespolizei ist bislang nichts bekannt.

Hensoldt liefert hochmobile Drohnenabwehrsysteme an die deutsche Bundespolizei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteiltte. Die autarken Fahrzeuge, ausgestattet mit der bewährten Elysion Mission Core Software, bieten eine flexible und präzise Überwachung. Sie integrieren Sensoren und Effektoren und ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen, insbesondere in sicherheitskritischen Bereichen wie Flughäfen, Infrastrukturanlagen oder Großveranstaltungen.

Für das Jahr 2026 plant Hensoldt umfangreiche Investitionen in Kapazitätserweiterungen: Zwischen 2025 und 2027 sollen rund 1 Milliarde Euro in neue Fertigungskapazitäten fließen, um die steigende Nachfrage zu adressieren und Lieferengpässe zu reduzieren. Dazu gehört konkret die Erweiterung der Entwicklungs‑ und Produktionskapazitäten auf dem Triumph‑Gelände in Aalen, was mehrere hundert neue Arbeitsplätze schaffen soll. Insgesamt ist für 2026 die Schaffung von rund 1.600 neuen Stellen geplant – ein Anstieg von nahezu 18 Prozent der Belegschaft – um Entwicklungs‑ und Produktionskapazitäten auszubauen.

Die Aktie ist am Donnerstag (11:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,01 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 82,78 Euro. Die Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet mit soliden Ergebnissen, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai schrieb.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Voraussetzungen für die Berichtssaison der europäischen Rüstungskonzerne zum ersten Quartal seien nicht gerade großartig, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend in seinem Ausblick. Die Branchenwerte seien zuletzt deutlich gefallen und der Jahresauftakt sei saisonal schwach, geprägt von niedrigen Gewinnen und einer negativen Barmittelentwicklung. Der Fokus bleibe klar auf dem Thema Luftverteidigung. Osorio favorisiert in der Berichtssaison Leonardo.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 83,36EUR auf Tradegate (16. April 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

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