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    Russland

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    Tote nach ukrainischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote, darunter eine 14-Jährige in Krasnodar
    • Sieben Verletzte und 30 beschädigte Wohnhäuser
    • Ukraine greift verstärkt Russlands Ölindustrie an
    Russland - Tote nach ukrainischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TUAPSE (dpa-AFX) - In der russischen Region Krasnodar am Schwarzen Meer sind nach Behördenangaben zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Unter den Toten sei eine 14-Jährige, teilte Gouverneur Weniamin Kondratjew in den sozialen Netzwerken mit. Verletzt wurden demnach sieben Menschen.

    Im Landkreis Tuapse sei ein Notstand ausgerufen worden. Drohnentrümmer beschädigten demnach 24 Privathäuser und sechs Mehrfamilienhäuser, zwei Bildungseinrichtungen und eine Musikschule. Trümmer seien auch auf das Gelände einer Fabrik im Hafengebiet gefallen. In Noworossisjk sei auf einem zivilen Schiff ein Feuer durch Drohnentrümmer entstanden, aber schnell gelöscht worden, schrieb Kondratjew. Eine Person sei verletzt worden.

    Am Schwarzen Meer sind Noworossijsk und Tuapse die wichtigsten Häfen für den russischen Ölexport. In Tuapse gibt es eine auch eine große Raffinerie.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie vermehrt Russlands Ölindustrie an, die für Moskaus Finanzierung des Kriegs wichtig ist. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine. In der Ukraine wurden nach Behördenangaben in der Nacht mehr als ein Dutzend Menschen bei russischen Angriffen getötet und mehr als 100 verletzt./ksr/DP/nas






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    dpa-AFX
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