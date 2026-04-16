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    Auch Zypern plant Altersgrenze für soziale Netzwerke

    Für Sie zusammengefasst
    • Zypern will Zugang zu sozialen Medien erst ab 15
    • Griechenland untersagt soziale Medien unter 15 ab 2027
    • Altersprüfung per EU-App sowie Sanktionen und Pflichten
    Auch Zypern plant Altersgrenze für soziale Netzwerke
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Nach Griechenland will auch Zypern den Zugang für Kinder unter 15 Jahren zu sozialen Medien einschränken. Präsident Nikos Christodoulidis erklärte, es solle eine Altersgrenze von 15 Jahren für soziale Netzwerke gelten. "Der Schutz unserer Kinder im digitalen Umfeld hat für unsere Regierung höchste Priorität", schrieb Christodoulidis auf Facebook. Die Regelung soll im Laufe des Jahres gelten, weitere Angaben machte er zunächst nicht.

    In Griechenland hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Anfang April ein entsprechendes Gesetz angekündigt. Ab dem 1. Januar 2027 sollen Kinder unter 15 Jahren keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen dürfen. Er sprach von einem notwendigen Schritt zum Schutz Jugendlicher vor den negativen Auswirkungen und dem "süchtig machenden Aufbau" sozialer Netzwerke. Beide Länder planen gesetzliche Regelungen zur Prüfung des Alters, zu Sanktionen bei Verstößen und zur stärkeren Verantwortung der Plattformen.

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    Am Mittwoch hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Rahmen der Debatte um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz für eine EU-App zur digitalen Altersüberprüfung geworben. Die Vorlage dafür sei technisch fertig, hieß es./tt/DP/nas

    Meta Platforms (A)

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 573,5 auf Tradegate (16. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +8,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +41,24 %/+74,37 % bedeutet.




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