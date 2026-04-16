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    Verteidigungsministerium

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    Mehr Einstellungen als im Vorjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 5.800 Einstellungen im ersten Quartal
    • Gesamtstärke rund 185.400 Soldatinnen und Soldaten
    • Freiwilliger Wehrdienst derzeit 12.700 im Dienst
    Verteidigungsministerium - Mehr Einstellungen als im Vorjahr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium verzeichnet für die ersten drei Monate des neuen Jahres mehr Einstellungen als im Vorjahr. Mit mehr als 5.800 Einstellungen sei in dem Quartal zehn Prozent mehr Personal gewonnen worden als im Vergleichzeitraum, teilte das Ministerium in Berlin mit.

    Allerdings sank die Gesamtstärke der Bundeswehr demnach auf rund 185.400 Soldatinnen und Soldaten. Das Ministerium führte bekannte saisonale Schwankungen im Jahresverlauf auf, "da im Frühjahr erfahrungsgemäß viele Soldatinnen und Soldaten zu ihrem Dienstzeitende planmäßig ausscheiden". Im Vergleich zum März 2025 bedeute die Personalstärke ein Plus von rund 3.300 Bundeswehrangehörigen.

    Zahl der Wehrdienstleistenden ist zunächst gesunken

    Zum 1. Januar 2026 startete der neue Wehrdienst mit freiwillig Wehrdienstleistenden bis einschließlich 11 Monate sowie kurz dienenden Zeitsoldaten 12-23 Monate. Zu diesem Stichtag leisteten insgesamt mehr als 13.500 Menschen diesen Dienst.

    Derzeit leisten nach Angaben des Ministeriums rund 12.700 Männer und Frauen den freiwilligen Wehrdienst. Das Ministerium spricht von einem erwartungsgemäßen Trend in den ersten Monaten des Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr sei ein Plus von 13,5 Prozent zu verzeichnen./cn/DP/nas





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