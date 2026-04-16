Rekordergebnis im 20. Jahr mit mehr als 10 Mrd. Euro Kundengeldern unter unabhängiger Betreuung (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 3,38 auf Tradegate (16. April 2026, 10:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,86 %. Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 138,80 Mio.. Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7600 %.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Quirin Bank kurz vor dem lift off Quirin Privatbank -0,60 % Aktie 111 Aufrufe heute factsolni vor 1 Stunde

Berlin (ots) -- Mit 18,3 Mio. Euro bestes Ergebnis vor Steuern seit Gründung erzielt, Ergebnisseit 2022 nahezu verdoppelt- Kundenzahl und verwaltetes Vermögen im Konzern gegenüber Vorjahr jeweilszweistellig gewachsen- Digitale Tochter quirion betreut erstmals mehr als 100.000 Kundinnen undKunden- Kapitalmarktgeschäft trägt positiv zum Ergebnis bei- Strategischer Schwerpunkt: staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ab 2027Die Quirin Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 das beste Ergebnis vor Steuernihrer Geschichte erzielt und gleichzeitig wichtige Weichen für künftigesWachstum gestellt. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr:16,9 Mio. Euro) und konnte seit 2022 fast verdoppelt werden. Gemeinsam mit ihrerdigitalen Tochter quirion betreut die Bank zum Jahresende rund 117.000 Kundinnenund Kunden mit einem Vermögen von 10,5 Mrd. Euro . Im Vergleich zum Vorjahr istdas ein Anstieg von 12 % bei den Kunden und 11 % beim verwalteten Vermögen."Unser Wachstum zeigt: Eine unabhängige Beratung auf Basis eineswissenschaftlich fundierten Anlagekonzepts ist auch 20 Jahre nach unserem Startgefragter denn je", kommentiert Karl Matthäus Schmidt , Vorstandsvorsitzenderund Gründer der Quirin Privatbank. "Wir wachsen bei Kunden, beim verwaltetenVermögen und in der Qualität unserer Beratung - und wir sind hervorragendpositioniert, um eine wichtige Rolle in einem faireren Finanzsystem zu spielen."Starkes Privatkundengeschäft: mehr Kunden, mehr VermögenDas operative Wachstum wird maßgeblich vom Privatkundengeschäft getragen. DieQuirin Privatbank konnte 2025 erneut rund 1.500 Neukunden gewinnen. DieGesamtzahl der Kunden stieg damit um 7 % auf 14.600 , das Kundenvermögen erhöhtesich ebenfalls um 7 % auf 7,2 Mrd. Euro .Infolgedessen legte der Provisionsüberschuss im Privatkundengeschäft um 6 % zu.Gleichzeitig konnte der Kostenanstieg nach einem investitionsintensiven Jahr2024 deutlich gebremst werden: Die Verwaltungsaufwendungen stiegen nur noch um 7% (Vorjahr: 24 %). Die Cost-Income-Ratio im Privatkundengeschäft lag mit 66 %fast auf Vorjahresniveau (2024: 65 %) und spiegelt eine robuste Ertrags- undEffizienzlage wider.Die Kundenzufriedenheit blieb auf sehr hohem Niveau: Der Net Promoter Score(NPS) lag 2025 bei 56, ein im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich sehrhoher Wert. In Kundenbefragungen gaben 87 % der Kundinnen und Kunden an, mit derQuirin Privatbank zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (2007: 45 %).quirion: über 100.000 Kunden und 3,3 Mrd. Euro verwaltete GelderDie digitale Tochter quirion setzte ihren Wachstumskurs auch 2025 fort. quirion