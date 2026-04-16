Quirin Privatbank
Rekordergebnis im 20. Jahr mit mehr als 10 Mrd. Euro Kundengeldern unter unabhängiger Betreuung (FOTO)
- Mit 18,3 Mio. Euro bestes Ergebnis vor Steuern seit Gründung erzielt, Ergebnis
seit 2022 nahezu verdoppelt
- Kundenzahl und verwaltetes Vermögen im Konzern gegenüber Vorjahr jeweils
zweistellig gewachsen
- Digitale Tochter quirion betreut erstmals mehr als 100.000 Kundinnen und
Kunden
- Kapitalmarktgeschäft trägt positiv zum Ergebnis bei
- Strategischer Schwerpunkt: staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ab 2027
Die Quirin Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 das beste Ergebnis vor Steuern
ihrer Geschichte erzielt und gleichzeitig wichtige Weichen für künftiges
Wachstum gestellt. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr:
16,9 Mio. Euro) und konnte seit 2022 fast verdoppelt werden. Gemeinsam mit ihrer
digitalen Tochter quirion betreut die Bank zum Jahresende rund 117.000 Kundinnen
und Kunden mit einem Vermögen von 10,5 Mrd. Euro . Im Vergleich zum Vorjahr ist
das ein Anstieg von 12 % bei den Kunden und 11 % beim verwalteten Vermögen.
"Unser Wachstum zeigt: Eine unabhängige Beratung auf Basis eines
wissenschaftlich fundierten Anlagekonzepts ist auch 20 Jahre nach unserem Start
gefragter denn je", kommentiert Karl Matthäus Schmidt , Vorstandsvorsitzender
und Gründer der Quirin Privatbank. "Wir wachsen bei Kunden, beim verwalteten
Vermögen und in der Qualität unserer Beratung - und wir sind hervorragend
positioniert, um eine wichtige Rolle in einem faireren Finanzsystem zu spielen."
Starkes Privatkundengeschäft: mehr Kunden, mehr Vermögen
Das operative Wachstum wird maßgeblich vom Privatkundengeschäft getragen. Die
Quirin Privatbank konnte 2025 erneut rund 1.500 Neukunden gewinnen. Die
Gesamtzahl der Kunden stieg damit um 7 % auf 14.600 , das Kundenvermögen erhöhte
sich ebenfalls um 7 % auf 7,2 Mrd. Euro .
Infolgedessen legte der Provisionsüberschuss im Privatkundengeschäft um 6 % zu.
Gleichzeitig konnte der Kostenanstieg nach einem investitionsintensiven Jahr
2024 deutlich gebremst werden: Die Verwaltungsaufwendungen stiegen nur noch um 7
% (Vorjahr: 24 %). Die Cost-Income-Ratio im Privatkundengeschäft lag mit 66 %
fast auf Vorjahresniveau (2024: 65 %) und spiegelt eine robuste Ertrags- und
Effizienzlage wider.
Die Kundenzufriedenheit blieb auf sehr hohem Niveau: Der Net Promoter Score
(NPS) lag 2025 bei 56, ein im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich sehr
hoher Wert. In Kundenbefragungen gaben 87 % der Kundinnen und Kunden an, mit der
Quirin Privatbank zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (2007: 45 %).
quirion: über 100.000 Kunden und 3,3 Mrd. Euro verwaltete Gelder
Die digitale Tochter quirion setzte ihren Wachstumskurs auch 2025 fort. quirion
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie
Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 3,38 auf Tradegate (16. April 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 138,80 Mio..
Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7600 %.
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Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 18,3 Mio. € gegeüber 16,9 Mio. € im Vorjahr. Die Steuern wie bereits angekündigt in diesem Jahr mit 35,5% deutlich höher als im Vorjahr.
Ob morgen für 2025 zumindest 14 Cent Dividende (meine Erwartung/Hoffnung) angekündigt werden ?
Ob das Thema neue Impulse für Quirion bringen wird?