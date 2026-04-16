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    Quirin Privatbank

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    Rekordergebnis im 20. Jahr mit mehr als 10 Mrd. Euro Kundengeldern unter unabhängiger Betreuung (FOTO)

    Quirin Privatbank - Rekordergebnis im 20. Jahr mit mehr als 10 Mrd. Euro Kundengeldern unter unabhängiger Betreuung (FOTO)
    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) -

    - Mit 18,3 Mio. Euro bestes Ergebnis vor Steuern seit Gründung erzielt, Ergebnis
    seit 2022 nahezu verdoppelt
    - Kundenzahl und verwaltetes Vermögen im Konzern gegenüber Vorjahr jeweils
    zweistellig gewachsen
    - Digitale Tochter quirion betreut erstmals mehr als 100.000 Kundinnen und
    Kunden
    - Kapitalmarktgeschäft trägt positiv zum Ergebnis bei
    - Strategischer Schwerpunkt: staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ab 2027

    Die Quirin Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 das beste Ergebnis vor Steuern
    ihrer Geschichte erzielt und gleichzeitig wichtige Weichen für künftiges
    Wachstum gestellt. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr:
    16,9 Mio. Euro) und konnte seit 2022 fast verdoppelt werden. Gemeinsam mit ihrer
    digitalen Tochter quirion betreut die Bank zum Jahresende rund 117.000 Kundinnen
    und Kunden mit einem Vermögen von 10,5 Mrd. Euro . Im Vergleich zum Vorjahr ist
    das ein Anstieg von 12 % bei den Kunden und 11 % beim verwalteten Vermögen.

    "Unser Wachstum zeigt: Eine unabhängige Beratung auf Basis eines
    wissenschaftlich fundierten Anlagekonzepts ist auch 20 Jahre nach unserem Start
    gefragter denn je", kommentiert Karl Matthäus Schmidt , Vorstandsvorsitzender
    und Gründer der Quirin Privatbank. "Wir wachsen bei Kunden, beim verwalteten
    Vermögen und in der Qualität unserer Beratung - und wir sind hervorragend
    positioniert, um eine wichtige Rolle in einem faireren Finanzsystem zu spielen."

    Starkes Privatkundengeschäft: mehr Kunden, mehr Vermögen

    Das operative Wachstum wird maßgeblich vom Privatkundengeschäft getragen. Die
    Quirin Privatbank konnte 2025 erneut rund 1.500 Neukunden gewinnen. Die
    Gesamtzahl der Kunden stieg damit um 7 % auf 14.600 , das Kundenvermögen erhöhte
    sich ebenfalls um 7 % auf 7,2 Mrd. Euro .

    Infolgedessen legte der Provisionsüberschuss im Privatkundengeschäft um 6 % zu.
    Gleichzeitig konnte der Kostenanstieg nach einem investitionsintensiven Jahr
    2024 deutlich gebremst werden: Die Verwaltungsaufwendungen stiegen nur noch um 7
    % (Vorjahr: 24 %). Die Cost-Income-Ratio im Privatkundengeschäft lag mit 66 %
    fast auf Vorjahresniveau (2024: 65 %) und spiegelt eine robuste Ertrags- und
    Effizienzlage wider.

    Die Kundenzufriedenheit blieb auf sehr hohem Niveau: Der Net Promoter Score
    (NPS) lag 2025 bei 56, ein im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich sehr
    hoher Wert. In Kundenbefragungen gaben 87 % der Kundinnen und Kunden an, mit der
    Quirin Privatbank zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (2007: 45 %).

    quirion: über 100.000 Kunden und 3,3 Mrd. Euro verwaltete Gelder

    Die digitale Tochter quirion setzte ihren Wachstumskurs auch 2025 fort. quirion
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie

    Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 3,38 auf Tradegate (16. April 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 138,80 Mio..

    Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7600 %.

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