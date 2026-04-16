    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTS Group AktievorwärtsNachrichten zu STS Group
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    STS Group AG erfüllt Prognose 2025 & steigert Profitabilität – Jetzt mehr erfahren!

    Trotz Gegenwind auf wichtigen Märkten behauptet sich die STS Group 2025 mit stabiler Ertragskraft, solider Finanzlage und vorsichtig zuversichtlichem Ausblick auf 2026.

    STS Group AG erfüllt Prognose 2025 & steigert Profitabilität – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Konzernumsatz 2025 sanken um 6,1 % auf 292,0 Mio. EUR (bereinigt um einmalige Fixkostenkompensationen nur -3,2 %).
    • Konzern-EBITDA blieb stabil bei 23,0 Mio. EUR, die EBITDA-Marge stieg auf 7,9 % (2024: 7,4 %).
    • STS Group erfüllte die Jahresprognose 2025 trotz schwieriger makroökonomischer und geopolitischer Rahmenbedingungen.
    • Segment China besonders betroffen: Umsatz ging um 18,1 % auf 36,1 Mio. EUR zurück; neues Werk in Taixing (Plan: Fertigstellung 2026) geplant.
    • Solide Liquiditäts- und Verschuldungsentwicklung: frei verfügbare Zahlungsmittel stiegen auf 35,6 Mio. EUR, Nettofinanzschulden sanken auf 20,0 Mio. EUR; Konzernergebnis leicht negativ bei -0,5 Mio. EUR.
    • Prognose 2026: Umsatz erwartet auf Vorjahresniveau, leicht steigende EBITDA-Marge und leicht über Vorjahresniveau liegendes EBITDA; Prognose abhängig von weiterer globaler Entwicklung (z. B. Nahost-Konflikt, Energiepreise).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei STS Group ist am 16.04.2026.

    Der Kurs von STS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,92 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9800EUR das entspricht einem Minus von -4,33 % seit der Veröffentlichung.


    STS Group

    +6,34 %
    +10,04 %
    +3,72 %
    -8,50 %
    -7,89 %
    -31,03 %
    -62,57 %
    -89,29 %
    ISIN:DE000A1TNU68WKN:A1TNU6
    STS Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    STS Group AG erfüllt Prognose 2025 & steigert Profitabilität – Jetzt mehr erfahren! Trotz Gegenwind auf wichtigen Märkten behauptet sich die STS Group 2025 mit stabiler Ertragskraft, solider Finanzlage und vorsichtig zuversichtlichem Ausblick auf 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     