STS Group AG erfüllt Prognose 2025 & steigert Profitabilität – Jetzt mehr erfahren!
Trotz Gegenwind auf wichtigen Märkten behauptet sich die STS Group 2025 mit stabiler Ertragskraft, solider Finanzlage und vorsichtig zuversichtlichem Ausblick auf 2026.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Konzernumsatz 2025 sanken um 6,1 % auf 292,0 Mio. EUR (bereinigt um einmalige Fixkostenkompensationen nur -3,2 %).
- Konzern-EBITDA blieb stabil bei 23,0 Mio. EUR, die EBITDA-Marge stieg auf 7,9 % (2024: 7,4 %).
- STS Group erfüllte die Jahresprognose 2025 trotz schwieriger makroökonomischer und geopolitischer Rahmenbedingungen.
- Segment China besonders betroffen: Umsatz ging um 18,1 % auf 36,1 Mio. EUR zurück; neues Werk in Taixing (Plan: Fertigstellung 2026) geplant.
- Solide Liquiditäts- und Verschuldungsentwicklung: frei verfügbare Zahlungsmittel stiegen auf 35,6 Mio. EUR, Nettofinanzschulden sanken auf 20,0 Mio. EUR; Konzernergebnis leicht negativ bei -0,5 Mio. EUR.
- Prognose 2026: Umsatz erwartet auf Vorjahresniveau, leicht steigende EBITDA-Marge und leicht über Vorjahresniveau liegendes EBITDA; Prognose abhängig von weiterer globaler Entwicklung (z. B. Nahost-Konflikt, Energiepreise).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei STS Group ist am 16.04.2026.
Der Kurs von STS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,92 % im
Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9800EUR das entspricht einem Minus von -4,33 % seit der Veröffentlichung.
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